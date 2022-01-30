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【Netflix劇集】《殭屍校園》大尺度情節受爭議　被欺凌者反擊與病毒共存

娛樂 19:46 2022/01/30

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《殭屍校園》

繼《屍殺列車》、《屍戰朝鮮》、《Alive》等備受熱評作品，南韓出品的喪屍片已建立一定期待度，因此本周Netlfix上架的《殭屍校園》早備受期待，劇集於1月28日上線後，亦即在各地Netflix收視名列出茅，同時也因劇情過度踩界而受爭議。

Netflix《殭屍校園》改編自人氣漫畫《現在我們學校》，成功把青春校園題材融入喪屍片類型，再加入大量暗黑元素，如校園欺凌、暴力、血腥以及成人世界的政治角力等，元素十分豐富。

有多場令人不安場面。

劇集亦不以大明星主導，大部分演員平均年紀只約20歲，其中曾在《魷魚遊戲》演出的李瑜美，以約27歲之齡再演高中生，但也未有太大違和感。

喪屍片多以變種病毒作為屍變的原因，《殭屍校園》則講一位科學老師為了讓想保護受校園欺凌的兒子，而製造出病毒，終致成毀滅世界根源。

《殭屍校園》

弱勢反擊

校園欺凌在首集《殭屍校園》有極多描寫，包括女學生被男同學威脅除衣拍片，另外惡霸學生的虐打場面都令人不安。

而當病毒在校園爆發，喪屍撕咬場面亦極度迫真震撼，血腥程度相當重手！

弱勢學生大反擊。

到後來曾被欺凌的女主角，因想奪回不雅片而被喪屍咬，但強大的執念至進化成半人半屍的新類型，與病毒並存成為反擊者，都頗有編導對現實的控訴。

撰文 : TOPick柴犬出動

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