【封區檢測】土瓜灣燕安街18、20號及駿發街17、19號列受限區　涉變種病毒個案

▲ 受檢人士須於晚上10時30分前接受檢測。 （資料圖片）

政府今日（30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上8時起將土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號指明「受限區域」，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（31日）上午約7時完成此行動。



政府發言人表示，近日發現數宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚10時30分前接受檢測。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月23日至1月30日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月1日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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記者：黃悅晴