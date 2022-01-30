【封區檢測】葵涌石籬二邨石華樓污水樣本呈陽性　晚上8時起被圍封

▲ 葵涌石籬二邨石華樓居民排隊等候檢測。（陳國峰攝）

政府今日（30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午8時起，指明葵涌石籬二邨石華樓為「受限區域」，不包括地下及一樓的仁濟醫院藝進同學會護理安老院。政府目標是在明日（31日）上午約7時完成此行動。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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政府發言人表示，石華樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士安排上門採樣。

▲ 葵涌石籬二邨石華樓污水樣本呈陽性，要圍封強檢。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴