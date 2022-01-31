【5G科技】伊利沙伯醫院推行5G手術室先導計劃　醫生能隔空實時觀察手術進度提供指導

▲ 伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞(左)。(馮漢柱攝)

5G科技應用能提升手術效率。伊利沙伯醫院去年起推行5G手術室先導計劃，將5G 4K超高清直播技術應用於神經外科微創手術上。醫院認為可提升跨部門合作，從而令手術質素及安全性增加，包括減少手術室人流，避免患者受細菌感染風險等；截至今年1月已有7名患者在院方應用相關技術下完成手術，院方期望計劃未來可推展至全院，甚至不同醫院使用。

▲ 伊利沙伯醫院於去年11月架設5G網絡，於手術室安置高清攝影系統，能夠將手術畫面同步顯示到手術室外的平板電腦上，讓醫護能以最佳視覺觀察切口和身體不同深度及細小組織。(馮漢柱攝)

伊利沙伯醫院於去年11月架設5G網絡，於手術室安置高清攝影系統，能夠將手術畫面同步顯示到手術室外的平板電腦上，讓醫護能以最佳視覺觀察切口和身體不同深度及細小組織，可供院方進行視像會議及線上教學。

該院神經外科顧問醫生麥凱鈞表示，以往醫生若在手術過程中遇到問題，需要打電話諮詢資深醫生意見，資深醫生或需要馬上到手術室協助，「要等資深醫生去著保護衣、洗手」，過程約需等待10多分鐘，且院方以往只能輸出1080p全高清畫質，畫面經常「窒下窒下」不流暢，利用5G及提升至4K超高清解像度後，於手術室外透過平板電腦觀看直播時，時間誤差可少於一秒，「醫生看到畫面覺得有問題，不用真實現埸參與，可節省打電話、等待進入手術室時間」。

▲ 伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞。(馮漢柱攝)

院方截至今年1月已有7名患者在院方應用相關技術下完成手術，麥凱鈞分享，該7名患者接受包括顱底內窺鏡、脊椎手術及開顱等手術。他解釋，一般微創手術可經眼眶或鼻竇導入內窺鏡，手術過程需要跨部門，包括耳鼻喉科、眼科及神經外科醫生合作，耳鼻喉科醫生做完程序後，先離開手術室，透過平板電腦監督，增加溝通機會，同時亦可減少手術室人流，避免患者受細菌感染風險。

麥凱鈞透露，隨多間公院未來陸續重建，新醫院將會全院應用5G 4K技術，其中包括同屬九龍中聯網的廣華醫院等，他又期望計劃日後能擴展至不同醫院使用，做到「跨醫院參與同一個手術」。

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記者：洪芷晴

