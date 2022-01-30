【污水化驗】旺中朗豪坊等多區污水監測呈陽性　石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院納強檢

▲ 葵涌的污水檢測到呈陽性。(陳國峰攝)

政府今日（30日）表示，因應在葵涌的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院的人士，接受新冠病毒核酸檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測，即使是已經接種疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。



為跟進在沙田、大埔和旺角的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由明日（31日）起陸續向以下地區的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

污水監測區域沙田6A及11A（馬鞍山及金獅花園一帶）

污水監測區域大埔5A （華樂豪庭、太湖山莊、太湖花園及太和中心一帶）

另外，政府會透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發3套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。污水監測區域油麻地2A（旺角中心、朗豪坊、亞皆老街至弼街一帶）

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責任編輯：蘇文軒