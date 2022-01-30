【防疫措施】香港入境澳門人士須出示24小時內檢測陰性結果　2月3日凌晨1時起生效

▲ 由香港前往澳門人士由2月3日凌晨1時起，入境時須出示24小時內檢測陰性結果。（資料圖片）

澳門政府今日（30日）晚上宣布，由2月3日凌晨1時起，由香港入境澳門人士，須出示24小時內符合其衛生當局要求的核酸檢測陰性結果證明，否則或被拒入境。

澳門政府表示，因應目前香港的疫情，決定由2月3日起，所有由香港前往澳門的人士，須在登上前往澳門的交通工具時，出示採樣日後24小時內、符合衛生當局要求的新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，未能出示的非澳門居民可被拒絕入境；違反者可能依法承擔相應的行政、刑事責任。

澳門當局現時規定，入境澳門前14天內曾經到過香港，須持有採樣日後72小時內的核酸檢測陰性證明，入境後要接受14天指定地點的醫學觀察；入境前14天內身處中國內地，且21天內未曾到過外國或台灣地區，經珠澳口岸入境人士，須持48小時內有效的檢測陰性證明。

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責任編輯：黃悅晴