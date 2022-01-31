【精神健康】調查指逾半受訪青少年感壓力　僅3成面對精神健康問題時願主動求助

▲ 啟勵扶青會調查顯示，逾半受訪青年感壓力。（曾耀輝攝）

本港爆發第五波疫情，莘莘學子再次轉為網課。啟勵扶青會關注疫情下會否影響青少年精神健康，在去年進行問卷調查發現，有逾半受訪者均表示有壓力，9%更表示極有壓力，惟只有34%受訪者願意主動求助。啟勵認為青少年的壓力情況一直沒有好轉，而學業壓力，及對升學和未來發展的憂慮最為困擾學生。

啟勵扶青會於去年9月30日至10月28日，以網上問卷調查形式訪問1,352位14至24歲的青少年。受訪者自我評估目前壓力程度，以0分為中間值、5分為心情極度平和、-5分為極有壓力計算，51%受訪青年自我評測為負分，反映生活中感壓力，即當中9%自評為-5分及-4分；最多人自評人為-2分，佔17%；亦有34%受訪者指過去一年大部分時間感憂慮及難以集中。

負責調查的項目經理吳芷旻表示，疫情下的學業壓力，及對升學和未來發展的憂慮最為困擾學生。有關壓力的數據與其他機構同類型調查結果類似，反映青少年壓力方面情況一直沒有好轉，須投放更多相關資源協助。

此外，調查結果顯示，60%受訪者面對精神健康問題時，不願主動求助；即使願意，當中亦只有不足2成會尋求專業人士協助。吳芷旻說，社會仍將見社工、尋求幫助等行為標籤，或令學生羞於求助，她強調，不一定要病情嚴重才需要接受輔導。

▲ 行政總監蕭加欣（左）、項目經理吳芷旻（右）。（曾耀輝攝）

啟勵行政總監蕭加欣表示，坊間雖有很多機構提供各種輔導服務，但青少年未必知道哪種適合自己，即使接受幫助，亦遇上不合的情況︰

有青少年對我們說過，覺得治療師不明白自己，就算解釋都沒有用處，乾脆只講治療師想聽的說話，而不是自己的真實情況。

為協助14至24歲青少年找到適合的精神健康輔導，啟勵扶青會由去年開始試行「呼蜂喚語」計劃，在了解其需求及疑惑後，進行初步評估及分析，再配對適合的輔導機構，目前已協助34宗個案得到適合的幫助。有關服務預計農曆新年後正式推出。啟勵扶青會亦計劃會到不同學校推廣精神健康，希望讓學生了解求助並不是壞事。

蕭加欣及吳芷旻均從事青年工作多年，她們觀察到近年多了青少年關注精神健康，更在朋友出現負面情緒時主動提供協助。兩人總結了4大要點，建議青少年在幫助朋友面對壓力及負面情緒時要留意。

首先，不要太着急為朋友解決問題，聆聽才是最重要。吳芷旻說，其實很多時候事主心中都知道自己想要如何解決問題，但只是一開始就陷入思緒混亂，因此朋友可以做的，是要先聆聽和陪伴，才慢慢助其理清想法。

第二，切記不批評，即使要問問題，可多採用開放式問題，讓其有空間可以多說自己感受。此外，吳芷旻提醒，要發掘更多可提供支援的人選，「即使你們最老友，但都不可能24小時不間斷地提供協助」，亦可協助他們探索應對問題的不同可能性，多鼓勵正面解決問題。

▲ 啟勵扶青會推出呼蜂喚語計劃。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴