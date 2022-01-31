【新春佳節】德萃小學兩學生為親友下廚　針對糖尿病患者設計合適料理　

▲ 德萃小學兩名學生，為糖尿病親友烹調出兩餸一甜品「甜在心頭」健康團年餐。（圖片由受訪者提供）

農曆新年將至，一家人齊齊整整吃團年飯是傳統，惟不少新春開運菜都大魚大肉，對糖尿病患者來說不太適合。來自德萃小學（大埔）的學生參加社會創新教育項目「DreamStarter」，為患有糖尿病的親友設計出適合的食譜，並親自下廚。有參加者表示，活動令他明白糖尿病的親友日常要特別注意飲食，冀日後多吸收有關方面知識。

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DreamStarter活動培養學生關注聯合國17個世界持續發展目標，運用創新思維為社區帶來改變。其中來自德萃小學（大埔）的小五生陳菀柔及小四生孫鉦楠，學習為患糖尿病家人設計食譜，讓他們可安心進食。在老師的帶領下，兩位同學了解到糖尿病患者要注意的飲食健康，更親自到街市購備物品。他們合作烹調的「兩餸一甜品」，以蔬菜、升糖指數低及無糖的材料為主，分別是牛油果香煎三文魚，椰菜青瓜炒虎蝦，藍莓車厘子無糖乳酪。

▲ 牛油果香煎三文魚，椰菜青瓜炒虎蝦，藍莓車厘子無糖乳酪。（圖片由受訪者提供）

曾祖母患有糖尿病的孫鉦楠說，本來打算送禮物，或製作不同類型的手工，但又覺得製作手工沒有太大特色，最後希望為家人烹調一餐飯。看到曾孫為自己下廚，其曾祖母感到非常高興，而孫鉦楠的媽媽亦表示，兒子藉活動學到不少書本以外的知識，例如糖尿病人的需要。

陳菀柔就說，若非要親自烹調菜色，以往較少意識到糖尿病患者要特別注意飲食，有了是次經驗日後更會特別留意，冀了解更多有關知識。陳菀柔的祖母患糖尿病多年，看到孫女菀柔為自己下廚，覺得很開心。

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責任編輯：黃悅晴