【徐英偉離任】今屆第6名問責官員中途離任　林鄭為換人最多特首

▲ 徐英偉是今屆第6名被換走的問責官員。（經濟日報資料圖片）

本港爆發第五波疫情，其中因為有多名官員疑無視疫情風險出席「洪為民生日派對」，事件引起爭議。行政長官林鄭月娥更曾兩度點名批評民政事務局局長徐英偉，而徐英偉亦於今日（31日）中午向行政長官提出請辭，並計劃於今日離任。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥今日下午亦舉行記者會交代事件調查報告，指出席宴會的15名官員中，有3人要接受紀律處分，包括政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢、發展局政治政助理馮英倫、民政事務局局長徐英偉。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥在記者會上透露，今早收到徐英偉書面請辭，他的辭職是體現政治問責制精神。民政事務局局長徐英偉今日離開工作近14年的政府，成為今屆政府中，第6名被中途開的問責官員，而特首林鄭月娥則是，4任特首中，任內換得最多問責官員的一人。

今屆政府第一次人事變動，在2020年4月出現，當時合共有4名局長離開熱廚房，分別是公務員事務局局長羅智光、民政事務局局長劉江華、財經事務及庫務局局長劉怡翔，以及創新及科技局局長楊偉雄。徐英偉也是因這次人事變動，由副局長擢升為局長，接替同屬民建聯的劉江華，掌管民政局。

林鄭大動作換走4名局長後，官場人事變動未有停止，在去年6月再次出現。時任政務司司長張建宗被換走，由原保安局局長李家超頂替，保安局局長一職，就改由時為警務處處長的鄧炳強接任。

事實上，林鄭月娥在去年曾在電視節目自詡，為歷屆撤換官員最多的特首，當時更指︰「有些人不適合做政治，不適當的人，就應該要換。」

此外，前特首梁振英也曾在任內換人，但他只是換走兩名局長，分別是民政事務局局長曾德成及公務員事務局局長鄧國威。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤