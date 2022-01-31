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【洪門宴調查】徐英偉聲明：即日請辭離任民政局長　應為自己錯誤承擔責任

社會 12:35 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港疫情爆發第五波，其中「洪為民生日派對群組」備受爭議，因為有多名官員疑無視疫情風險出席。涉及「洪門宴」風波14名現任高官中，特首林鄭月娥對民政事務局局長徐英偉最為不滿，消息指，徐英偉審視事件後主動辭職，不過消息亦指政府仍沒收到徐英偉辭職信，料今日公布。

徐英偉今日（31日）向行政長官提出請辭，並計劃於今日離任。
　　 
他表示，作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，未能以身作則，以防疫為先，於1月3日在出席一場宴會時有失當行為，應為自己的錯誤承擔責任，並決定辭任民政事務局局長一職。他感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好對他的支持和指導。

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記者：黃穎津

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