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【強制檢測】37個處所納強檢　涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】

社會 09:46 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港昨日（30日）新增81宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局今日（31日）凌晨發出強制檢測公告，總共有37個指明地方納入強檢名單。

強檢名單如下：

  • 東華三院陳兆民中學 葵涌葵合街 1- 5 號
  • 社會福利署關愛基金組 灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 10 樓 1007 室
  • 青衣青敬路75號宏福花園 2 座
  • 社會福利署社會保障付款組 灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 23 樓 2302 室
  • 大埔舊墟直街 4-20 號美新大廈
  • 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
  • 沙田循道衞理中學 沙田新田圍邨
  • 大圍金獅花園 2 期金貴閣
  • 迦密愛禮信中學 葵涌華景山路四號
  • 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
  • 林偉權醫生 馬鞍山富安花園商場 1 樓 5 號鋪
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 九龍草地滾球會餐廳 尖沙咀柯士甸道 123 號
  • 復興牛什魚蛋 將軍澳新都城中心二期地下尚鮮市場 M107 號鋪
  • 大埔大明里 1-27 號寶華樓 C 座
  • 牛池灣彩雲(二)邨明麗樓 (不包括位於地下 111-116 室的彩雲(二)邨屋邨管理辦事處)
  • 柴灣翠樂邨翠祿樓
  • 葵涌葵芳邨葵歡樓
  • 葵涌運動場 葵涌興盛路 93 號
  • 大埔天賦海灣二期-溋玥 16 座
  • 泛亞國際﹙香港﹚有限公司 葵涌永業街 21-27 號永業工廠大廈 4 樓 H 室
  • 粉嶺花都廣場 6 座
  • 灣仔告士打道 5 號稅務大樓 13 樓
  • 郭樹明醫生 粉嶺花都廣場地下
  • 屯門中銀理財中心 屯門時代廣場商場北翼第一層 5 號
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 稻香茶居 大埔翠樂街 8 號富萊花園地下及 1 樓 A 鋪
  • 時代冰室 馬鞍山西沙路 632 號頌安商場中心 1 樓 113 號鋪
  • 日日香鵝肉飯店 觀塘偉業街 180 號 Two Harbour Square 1 樓 3&5 號 鋪
  • 香港國際機場成為三跑道 系統─合約編號 3303 ─第三條跑道及相關工程地盤工作
  • 楊耀輝醫生 葵涌石籬邨石梨商場 2 期 3 樓 305 鋪
  • 東海粥品 葵涌石籬商場地下10號鋪
  • 家家樂餐廳 葵涌大隴街 109 號昌榮樓地下 3 號鋪
  • 百份百餐廳 葵涌石籬商場2期3樓324 號舖
  • 明星海鮮酒家 葵涌葵盛東邨葵盛東商場 114 號鋪
  • 葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院

指明時間及須檢測時間：按此


最新影片推介：【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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