【強制檢測】37個處所納強檢 涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】
社會 09:46 2022/01/31
本港昨日（30日）新增81宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局今日（31日）凌晨發出強制檢測公告，總共有37個指明地方納入強檢名單。
強檢名單如下：
- 東華三院陳兆民中學 葵涌葵合街 1- 5 號
- 社會福利署關愛基金組 灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 10 樓 1007 室
- 青衣青敬路75號宏福花園 2 座
- 社會福利署社會保障付款組 灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 23 樓 2302 室
- 大埔舊墟直街 4-20 號美新大廈
- 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
- 沙田循道衞理中學 沙田新田圍邨
- 大圍金獅花園 2 期金貴閣
- 迦密愛禮信中學 葵涌華景山路四號
- 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
- 林偉權醫生 馬鞍山富安花園商場 1 樓 5 號鋪
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 九龍草地滾球會餐廳 尖沙咀柯士甸道 123 號
- 復興牛什魚蛋 將軍澳新都城中心二期地下尚鮮市場 M107 號鋪
- 大埔大明里 1-27 號寶華樓 C 座
- 牛池灣彩雲(二)邨明麗樓 (不包括位於地下 111-116 室的彩雲(二)邨屋邨管理辦事處)
- 柴灣翠樂邨翠祿樓
- 葵涌葵芳邨葵歡樓
- 葵涌運動場 葵涌興盛路 93 號
- 大埔天賦海灣二期-溋玥 16 座
- 泛亞國際﹙香港﹚有限公司 葵涌永業街 21-27 號永業工廠大廈 4 樓 H 室
- 粉嶺花都廣場 6 座
- 灣仔告士打道 5 號稅務大樓 13 樓
- 郭樹明醫生 粉嶺花都廣場地下
- 屯門中銀理財中心 屯門時代廣場商場北翼第一層 5 號
- 屯門良景邨良萃樓
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 稻香茶居 大埔翠樂街 8 號富萊花園地下及 1 樓 A 鋪
- 時代冰室 馬鞍山西沙路 632 號頌安商場中心 1 樓 113 號鋪
- 日日香鵝肉飯店 觀塘偉業街 180 號 Two Harbour Square 1 樓 3&5 號 鋪
- 香港國際機場成為三跑道 系統─合約編號 3303 ─第三條跑道及相關工程地盤工作
- 楊耀輝醫生 葵涌石籬邨石梨商場 2 期 3 樓 305 鋪
- 東海粥品 葵涌石籬商場地下10號鋪
- 家家樂餐廳 葵涌大隴街 109 號昌榮樓地下 3 號鋪
- 百份百餐廳 葵涌石籬商場2期3樓324 號舖
- 明星海鮮酒家 葵涌葵盛東邨葵盛東商場 114 號鋪
- 葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院
指明時間及須檢測時間：按此
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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記者：黃穎津