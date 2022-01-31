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「洪門宴」調查報告出爐前夕　徐英偉突刪Facebook專頁

政治 08:00 2022/01/31

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徐英偉昨晚已刪除自己Facebook專頁。（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉因捲入「洪門宴」風波仍未能復職，昨有消息指，徐已主動遞上辭職信，惟其後再有傳媒引述消息稱，政府至今並未收到徐的辭職信。據悉，「洪門宴」調查報告今日出爐，不過，徐英偉卻於昨夜（30日）突然刪除其Facebook專頁，似進一步坐實他將退出官場。

該專頁最近兩篇帖文，是徐英偉在事發後發表的兩篇道歉聲明。當時他表示，需要為自己的錯誤行為負責，會汲取教訓，以後不能再犯，亦要加倍努力做好工作，不能辜負大家的期望。

徐英偉刪除自己Facebook專頁。

據悉，今公布的「洪門宴」的調查報告，將會公布徐英偉如何「失職」，包括宴會當日，徐曾參與港府高層抗疫會議至晚上7時許，徐明知疫情嚴峻，即將有收緊措施，但仍出席派對並逗留頗長時間，期間一度離座並除下口罩與其他賓客寒暄。

政圈雖不少人認為徐「罪不至死」，但由於特首林鄭月娥兩度公開表示自己對徐英偉感到尤其失望，遂研判徐恐要就此退出官場。事實上，徐英偉自2008年從政到升任局長，一直被視為「明日之星」，若今次離場，料成為問責制後，在位時間最短的民政事務局局長。

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撰文 : 傅流螢

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