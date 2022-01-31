【洪門宴調查】林鄭：15名官員與洪為民有不同程度工作關係　3人須懲處【不斷更新】

▲ 林鄭月娥今日交代官員出席洪為民生日派對調查結果。（陳靜儀攝）

第五波疫情爆發，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，於本月初舉行生日聚會，逾二百人出席，包括14名現任官員，及後席上有人確診。其中民政事務局局長徐英偉就事件於今日請辭。其餘出席宴會的官員，早已重返工作崗位，惟當中多人疑於當晚違反防疫規定。特首林鄭月娥早前明言，對事件的調查，不會不了了之，她今日（31日）下午3時會見傳媒交代調查報告。

【15:50】

林鄭指，不能公開向中央建議對官員的懲處。她說，若宴會違反防疫規定，食環處會作出調查。

【15:40】

林鄭指，向公務員作出處理不是行政長官的責任，是公務員事務局按著公務員規例作出。她說，口頭警告亦屬紀律處分，認為馮英倫及馮浩賢的行為不屬嚴重，口頭警告為合適的懲處。

不能代徐英偉回答俠為何選擇辭取，但認為他辭職體現問責制精神，認同其決定。

【15:30】

入境事務處處長區嘉宏當晚9時半後離開，只在餐廳外逗留；海關前關長鄧以海亦無進入餐廳範圍，並無使用安心出行應用程式，林鄭指她不應代衛生防護中心討論他們在這個情況下需要使用安心出行，但認為二人不涉及紀律問題。而民政事務局副局長陳積志主要負責青年工作，與深圳有密切聯繫，出席宴會並不違反紀律。

【15:25】

林鄭指，決定懲處時，須考慮官員的身份與抗疫的關係，以及他們對疫情的了解，認為有些官員並無違法，但紀律上不可接受。她認為，港府1月5日才宣布收緊措施，官員在此之前出席宴會是可以接受。希望官員經一事、長一智，提高敏感度。

【15:20】

林鄭指，發展局政治政助理馮英倫逗留超過4小時，午夜才離去，期間有飲酒唱歌，未知有否戴口罩，已要求發展局長對馮英倫作口頭警告。政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢於6日下午須接受強制檢測，未有立刻向上司報告，翌日仍然上班，將同事置於感染風險中，已要求政策創新與統籌辦事處對馮浩賢作口頭警告。

她續指，徐英偉於當晚逗留2小時，並無使用安心出行應用程式，甚至涉嫌無載口罩，實在令人失望，已向中央要求任免其職務，今日接受其請辭。

【15:15】

全部15名官員及洪為民先生都有工作合作，公務上考慮可以理解及接受，其中12名官員只在短暫逗留，屬於出席到賀，亦有按防疫規例，沒有參與風險高的活動，不需要作任何紀律跟進。

【15:10】

林鄭指，問責官員需要遵守出席私人宴會守則，在12月30日本港已逾兩個月清零，惟出現omicron確診個案，政府內部當時已嚴陣以待疫情，民政事務局局長徐英偉作為抗疫的核心成員，僅次於食物及衞生局，主責封區等檢測事項，負責官員應考慮是否要避免出席活動，以避免令政府尷尬，宴會高峰是晚上九時之後，有9名官員在6至7時出席，只作短暫逗留，另有4位較晚出現，但很快離開。

她說，只有兩名逗留較長時間以及較長時間離開，分別為民政事務局局長徐英偉及發展局政治政助理馮英倫。

【15:05】

林鄭指出，1月3日晚上有15名政府官員出席洪為民生日派對，調查有關官員有沒有違反守則，指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理2名屬公務員的部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，例如有沒有使用安心出行及戴口罩等。

她說，15名官員與洪為民先生都有不同範疇的合作，包括創新科技、香港深圳前海發展，有2位同事表示加入政府前已認識洪為民先生，而且有多年的交情。林鄭強調，問責官員需要遵守出席私人宴會守則。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳葆琳