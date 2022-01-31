【洪門宴調查】15名官員與洪為民有不同程度工作關係【不斷更新】

▲ 林鄭月娥今日交代官員出席洪為民生日派對調查結果。（資料圖片）

第五波疫情爆發，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，於本月初舉行生日聚會，逾二百人出席，包括14名現任官員，及後席上有人確診。其中民政事務局局長徐英偉就事件於今日請辭。其餘出席宴會的官員，早已重返工作崗位，惟當中多人疑於當晚違反防疫規定。特首林鄭月娥早前明言，對事件的調查，不會不了了之，她今日（31日）下午3時會見傳媒交代調查報告。

【15:10】

政府於1月5日宣布收緊社交距離措施，高官1月3日出席宴會屬正常及可以接受。

【15:05】

行政長官林鄭月娥指出，1月3日晚上有15名政府官員出席洪為民生日派對，調查有關官員有沒有違反守則，指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理2名屬公務員的部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，例如有沒有使用安心出行及戴口罩等。



15名官員與洪為民先生都有不同範疇的合作，包括創新科技、香港深圳前海發展，有2位同事表示加入政府前已認識洪為民先生，而且有多年的交情。她強調，問責官員需要遵守出席私人宴會守則。

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記者：陳葆琳