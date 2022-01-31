【洪門宴調查】林鄭：徐英偉盡責、勤力　相信已獲深刻教訓　冀他繼續服務社會

15名港府高官本月初出席全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的生日聚會，及後席上有人確診。民政事務局局長徐英偉今日已就事件請辭。特首林鄭月娥今日會見傳媒交代事件的調查報告，稱共3人要接受紀律處分。

林鄭說，徐英偉加入政府逾10年，由她親自提名。她形容，徐是負責任、勤力的官員，惟不幸地他在今次事件中作出錯誤判斷，缺少政治敏感度。她指，相信徐已獲深刻教訓，稱他仍然年輕，希望徐日後繼續服務社會，又指相信他日後會繼續盡力為港人服務。

林鄭表示，不能代徐英偉回答他為何辭職，稱於今日上午，才接獲他辭職的書面通知。林鄭說，認同徐辭職體現政治問責制精神，稱官員要為自己的決定承擔責任。她又指，恕不能公開她對向中央所提交的具體呈處建議，因多年來她與中央的內部討論未能公開時，所有細節均不能說，這是行政長官作為中央官員，既要向香港市民負責，亦要向中央負責，須要嚴守的紀律。

至於如果徐英偉不辭職，會有甚麼處分？林鄭表示，這是假設性問題，她不會回答認為既然他經已請辭，這並非需要處理的議題。

被問及政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢，和發展局政治政助理馮英倫，只須接受口頭警告，懲處會否過輕？林鄭指，關於公務員紀律的處理，並非行政長官責任。她稱，涉及今次宴會事件的公務員的紀律調查，由公務員事務局局長聶德權進行，調查之後的看法及懲處，均是由公務員事務局按著公務員的規例作出。她重申，她是認同公務員事務局對馮浩賢及馮英倫的處理建議。她強調，口頭警告亦屬紀律處分，考慮二人犯錯的性質不算很嚴重，公道起見，她認為口頭警告為適當的處分。

另外，林鄭續指，入境事務處處長區嘉宏今次事件不涉及紀律問題，認為他不屬重覆犯錯。她說，若食環署認為事件有錯，應由食環署處理，及後是否需要跟進，她會再作檢視，強調向宴會賓客錄口供等工作，並不是紀律調查的範圍。她透露，食環署已向當晚逾200名賓客發文件取資料，稱若有相關證據，相信食環署會採取執法行動。

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記者：陳葆琳