【若善健談】虎虎生威　再接再厲

美國著名演員史泰龍年輕時窮困潦倒,他曾帶著自己寫好的劇本到多家電影公司逐一自薦及拜訪,卻沒有一家公司願意給他機會。最終,他經歷了1850次的拒絕後,終於感動了一位導演,給了他一次機會讓他主演自己撰寫的劇本《洛奇》。而電影插曲 ' The eye of the Tiger ' 更成為激勵人心的經典歌曲。



新正頭期間,一般習俗都會向親友說出祝福語,祈求來年事事順景,奈何疫情嚴峻,大家仍需繼續攜手抗疫,這好比中年男士所面對的挑戰,縱使家庭事業如魚得水,可惜身體狀態卻敵不過新陳代謝的速度,器官功能漸走下坡、狀態難復當年勇,關節退化、未能熬夜,晚間尿頻次數增多,小便過程未能一氣呵成,經常期盼家肥屋潤的願景,現實卻換上中年發福、前列腺肥潤,當中落差滋味筆墨難以形容,睡眠質素變差外,也影響情緒及精神狀態,健康真的不能忽視。



要改善上述問題,祇需尋求專業醫護人員的意見,切實配合相關療程便可讓身體明顯得到優化,這種坐言起行態度好比猛虎堅定的眼神,除此之外,中年男士亦需要對健康知識有廣闊視野,一般前列腺出現問題的男士會否令患上心血管疾病或糖尿病的機會大增?這些疾病正是「非傳染性疾病」的表表者,應否採取與疾病共存的策略?再說,前列腺肥大會否影響美滿親密生活,一般中年男士所面對難於啟齒的原因等,上述的困惑還是留待未來數篇文章為大家解答。但肯定不同的中年危機將帶來唏嘘及失落的情緒,有點虎落平陽被犬欺的感覺,同時,失去自信及能力也或影響兩性關係,後果可以由「虎」改寫為「苦」。幸好在上世紀在偶然的情況下研發了『偉哥』,不單止改寫了人類的未來,同時為許多男女添上喜悅、激情和滿足。



史泰龍的健身教練曾這樣評價他:「史泰龍每做一件事都百分之百投入。他的意志、恆心與持久力都是令人驚嘆的。」筆者有朋友服用『偉哥』有以下的評價:『它給予我再接再厲的能力,不再是沉重的轟炸機,而是典型輕巧跳躍的戰鬥機,令人驚嘆的!』



祝生龍活虎, 錦上添花!

秋葵

