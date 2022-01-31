【娛圈有喜】林志玲宣布當媽媽　Chiling：愛會在每個人的身旁

▲ 恭喜！

娛圈有喜！有台灣第一名模之稱的林志玲於網上宣布當媽媽的好消息，可喜可賀！

現年47歲的林志玲榮升媽媽，並感謝各界送上的祝福。

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▲ （IG圖片）

林志玲於社交平台貼出小手拖大手的溫馨合照，並寫道：

😭Thank you for coming into our family.👨‍👩‍👦

終於、終於等到小天使誕生到我們家❤️很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂，祝福大家一切平安順心、身體健康，永遠保持正向的希望，愛會在每個人的身旁🥰

❤️良平&志玲❤️

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林志玲於2019年6月宣布跟比她年少7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚，她曾表示不會依照日本習俗冠夫姓，「不會改姓氏，名字承載了文化和大家給與的愛，未來也不會有改變。」

同年11月17日，林志玲與AKIRA於全臺吳姓大宗祠舉行婚禮，並於晚上在臺南市美術館1館舉行婚宴。

成為人妻後至今，林志玲一直未有公布有喜的消息，因此網民都對此表示驚訝且紛紛送上祝福恭賀她。

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