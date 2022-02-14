【小學試題】小一中文搶分練習題答案 學部首及標點符號
中小學 00:00 2022/02/14
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一.
1. 足
2. 木
3. 口
4. 心
5. 水
6. 艸
7. 目
8. 手
二.
1. (嘉明)問(：)(「)爸爸(，)星期天我們到哪裏遊玩呢(?)(」)
2. 妹妹說(：)(「)這隻小狗真可愛啊(!)(」)
3. 星期天(，)我跟爸爸(、)媽媽和妹妹到(海洋公園)遊玩(。)
4. 蘋果(、)香蕉(、)橙和西瓜都是我愛吃的水果(。)
5. 為甚麼明天不用上學(?)
6. 媽媽(，)我的書包在哪裏(?)
7. 老師告訴我們(：)(「)彩虹共有七種顏色(。)(」)
8. 主題樂園的過山車真刺激啊(!)
三.
1. 藍
2. 箏
3. 帕
4. 淨
5. 祥
6. 忙
7. 拍
四.
1. (B) →(C) →(A)
2. (C) →(B) →(A)
3. (A) →(C) →(B)
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