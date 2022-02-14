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【小學試題】小一中文搶分練習題答案　學部首及標點符號

中小學 00:00 2022/02/14

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小一中文搶分練習題答案。

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一.

1. 足

2. 木

3. 口

4. 心

5. 水

6. 艸

7. 目

8. 手

二.

1. (嘉明)問(：)(「)爸爸(，)星期天我們到哪裏遊玩呢(?)(」)

2. 妹妹說(：)(「)這隻小狗真可愛啊(!)(」)

3. 星期天(，)我跟爸爸(、)媽媽和妹妹到(海洋公園)遊玩(。)

4. 蘋果(、)香蕉(、)橙和西瓜都是我愛吃的水果(。)

5. 為甚麼明天不用上學(?)

6. 媽媽(，)我的書包在哪裏(?)

7. 老師告訴我們(：)(「)彩虹共有七種顏色(。)(」)

8. 主題樂園的過山車真刺激啊(!)

三.

1. 藍

2. 箏

3. 帕

4. 淨

5. 祥

6. 忙

7. 拍

四.

1. (B) →(C) →(A)

2. (C) →(B) →(A)

3. (A) →(C) →(B)

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