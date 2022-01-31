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【外傭來港】僱傭公會指外傭數量受檢疫酒店房間限制　議員指熔斷機制下難紓緩外傭荒

社會 10:14 2022/01/31

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僱傭公會指外傭數量受檢疫酒店房間限制，議員指熔斷機制下難紓緩外傭荒。（資料圖片）

外傭檢疫酒店房間數量短缺，航班「熔斷機制」下，港府更禁止菲律賓航班來港，「外傭荒」問題遲遲未能解決。

勞工處日前宣布，由2月6日及3月1日起，分別增設奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店為指定檢疫設施，提供額外合共491個房間供外傭作檢疫用途，並由2月5日起，將外傭檢疫期由21天減至14天。

勞福局局長羅致光指新措施下，以同一個時段計算，相同的外傭指定檢疫設施房間數目，便可多讓五成外傭到港。

惟香港僱傭公會主席陳東風表示，現時外傭荒問題並不在於無人來港，若要徹底解決問題應要「釜底抽薪」，放寬外傭檢疫酒店的房間限制。他認為，港府可由「集中管理」轉為「解放外傭」，讓外傭亦可與其他回港人士一樣，於其他40多間檢疫酒店檢疫。惟立法會議員陳家珮雖對有關建議表示「歡迎」，但亦指出僱主或會擔憂外傭被來自世界各地的檢疫人士所感染，未必會支持有關做法。

陳家珮表示，疫情之下外傭僱主為外傭預約檢疫酒店一度出現困難，最誇張的情況是10名家人同時守候在電腦前，亦未能「搶」得房間。雖當局已增設外傭檢疫酒店，惟現時問題在於即便放寬酒店房間限制，亦暫未能解決外傭荒問題。

她指出，菲律賓疫情嚴峻，在熔斷機制下，大批菲傭未能來港，需等待熔斷機制過去，才有望紓緩問題。她表示，屆時會再與勞福局商討，探討實行電子簽證的可行性，加快外傭來港流程。

 

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記者：黃穎津

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