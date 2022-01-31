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【暖心老闆】隔離後返工老闆請食飯兼派5萬元　員工感動：不枉我打咗15年工

親子 10:29 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

好老闆派5萬元予員工過肥年。

葵涌邨和大窩口邨出現多宗新冠肺炎確診個案，導致大批居民需要被隔離。臨近農曆新年，有剛完成隔離的打工仔在網上發文指，自己被隔離多日，不料回到公司後，老闆除了出糧，更大派5萬元過年，令她非常感動。

事主在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」出帖，她表示，自己在1間本地玩具批發公司工作了15年。公司做一些本地沒有牌子，但符合安全測試的玩具，老闆亦跟工廠合作清貨，因此來貨價本身也便宜。

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而在新冠疫情下，小朋友較少出街玩樂，助長玩具銷情，因此公司近年生意不錯。她任職玩具推銷員，每月底薪$8,000，另有3%佣金，加起來月薪大約2萬元左右。

她笑言，老闆一向罵她是「垃圾伙記」，但近日完成隔離後，回到公司不但有飯食，出糧後，老闆更派發額外5萬元新年獎金，讓伙記過年，公司有5名員工，合共25萬元。

不枉我中五畢業就做到而家。

帖文引來不少網民羨慕，有網民指事主很幸福，有些人疫情期間連工作也失去，大讚老闆有人情味。有網民又問還請不請人，事主表示，目前沒有招聘計劃，她一個人做2人份量，收老闆1.5份糧，「我同佢都有著數」。

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責任編輯︰王明芳

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