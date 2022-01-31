【新冠肺炎】葵涌運動場外判清潔工確診　曾訪涉事流動採樣站須再強檢

▲ 葵涌運動場外判清潔工確診。（資料圖片）

康文署今日（31日）表示，一名於葵涌運動場工作的外判清潔工人確診2019冠狀病毒病。

發言人指，葵涌運動場自1月7日起已暫停開放。該名外判清潔工最近一次上班日期為1月29日。康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒葵涌運動場。

據了解，葵涌運動場硬地足球場現被用作流動採樣站，每日早上10時至8時會為須接受強制檢測的當區居民及工作人員進行檢測。

衞生署公布，曾於1月27日、28日、29日期間，曾於葵涌運動場逗留超過1小時，由即日起至2月5日，須接受總共4次強制檢測。

第一次 - 1月30日 至 1月31日；

第二次 - 2月1日

第三次 - 2月2日

第四次 - 2月5日

在上述時段內，主要是葵涌區居民到訪檢測。

如果您曾於1月29日期間，去過葵涌運動場接受檢測，而當時逗留超過一小時以上，除本來須要強檢的日子，須要額外再做檢測：

1月28日 至 29日，葵仁樓強檢

1月30日 至 31日，葵涌運動場強檢

2月1日，葵仁樓及葵涌運動場強檢

2月2日，葵涌運動場強檢

2月5日，葵涌運動場強檢

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

