【蟲草大王】陳恩德不滿被阻與Ali合照怒抽TVB千萬廣告　網民：ViuTV漁人得利

▲ 「蟲草大王」陳恩德被指已抽起所有在TVB的廣告，並轉投於其對手ViuTV落廣告。

「蟲草大王」陳恩德最近與李佳芯（Ali）傳緋聞並引發連串風波，陳恩德日前爆TVB阻他跟Ali合照，並揚言要抽起在TVB落的千萬元廣告。

於是向來喜愛TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的陳恩德「怒髮衝冠為紅顏」，真的抽起所有在TVB的廣告，並轉投於TVB競爭對手ViuTV處落廣告。

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抽起TVB廣告

有「蟲草大王」之稱的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德被指在昨天（1月30日）已正式抽起所有於TVB落的廣告，並於今天（31日）開始在ViuTV落廣告，估計於農曆新年期間會在ViuTV看見一連串的相關賀年廣告。

陳恩德曾公開表示很喜歡看《開心速遞》，因為可讓他獲得機會抽離現實生活和大笑一下，過去一直都積極贊助《開心速遞》，非常支持《開心速遞》。他亦曾獲安排親臨拍攝現場，並跟多位演員一起合照留念。

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ViuTV是漁人得利

然而，陳恩德近日與TVB的關係破裂，抽起大台的千萬元廣告，而首當其衝的就是過去獲他支持的《開心速遞》，未知劇集的未來發展會否受影響。

風波引起不少網民討論，有網民認為：「ViuTV完全是漁人得利」、「《開心速遞》或成大輸家」、「ViuTV成最大贏家」、「處境劇無故受牽連」。