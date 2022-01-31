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【緋聞男女】洪卓立與《膠戰》Hillary秘密撻著？　Ken上載劉沛蘅攬狗相片放閃

娛樂 11:47 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

臨近農曆新年及情人節，香港娛樂圈又有一對戀人誕生？事緣歌手洪卓立（Ken）被網民發現曾於Instagram限時動態中上載一張《膠戰》主持劉沛蘅（Hillary）擁著小狗的相片，疑放閃暗示拍拖。

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Ken不小心洩露關係？

Ken曾於個人IG限時動態上載一張Hillary擁著小狗兼且甜笑著的相，照片中充滿「男友視角」的感覺，但未有寫下字句或加上表情符號，不過「無聲勝有聲」反更令人懷疑他們為情侶關係。

從網民的截圖所見，Hillary是長髮配齊蔭，即是她近期的髮型。

Ken當時是不小心上載為朋友拍的相片，抑或只不過是大家「諗多咗」？而Ken最近一次更新IG帖文的日期是2021年11月11日，超過兩個月未有再更新。

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二人曾拍MV

Hillary與Ken早有接觸，女方自入行以來曾先後兩次為Ken任MV女主角，分別是2019年的《數寄屋橋次郎》與2020年的《喜劇收場》。

當中，二人身處日本山形縣的雪山風景區拍《數寄屋橋次郎》MV，Ken曾先後於IG上載拍攝花絮照，向女主角Hillary說「辛苦你了」。

此外，他又於32歲正日生日當日上載獨照與一張Hillary從後擁著他的花絮相，兼寫道：「最不一樣的」，當時有網民留言「祝福」、「咁快咁公開攬埋一齊」。

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與湯怡結束11年情

湯怡、洪卓立曾被喻為圈中金童玉女，二人於2018年11月共同網上宣布分手，結束11年情。湯怡曾披露洪卓立是她的初戀：「最初Ken給我印象是一個比我更怕醜的人，不多說話很易臉紅，但同時，他亦是很體貼的男仔，還記得他出碟找我拍宣傳片時我發高燒，他很sweet買了藥給我吃。」

分手後，湯怡表示與洪卓立分手後仍是朋友，一起養的一對小狗，還是會輪流照顧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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