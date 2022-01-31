【校長專欄】疫下求變給學生派「虎頭帽」小手工 黃永樹校長：祈求孩子健康成長

壬寅虎年，我想仿傚說書人，閒話一則關於虎年的故事。話說老虎勇猛無比，因為得到玉皇大帝的賞識而成為殿前的虎衛門。一次，老虎奉命到凡間鎮管山林裏的動物。於是，老虎憑著高超的武藝，一連擊敗被譽為最兇猛的三大惡獸：獅子、熊、馬，使其他動物都聞風喪膽，逃之夭夭。

玉皇大帝為了嘉許老虎連勝三仗，便在牠的前額刻下了三條橫線。又一次，老虎奉命到東海，把騷擾百姓的龜怪，作惡人間的蝦兵蟹將全都收伏，再次立下大功勞。玉皇大帝便在牠的額頭的三橫之中又添了一豎。一個醒目的「王」字便畫在老虎前額。老虎也因此成為「百獸之王」。時至今天，我們還可以發現每頭老虎的額上，還長有一個威風凜凜的「王」字呢！

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自此，老虎象徵了震懾鎮邪，保衛民間安寧的庇護神獸。春節時，人們為求孩子健康成長，便掀起了給他們戴「虎頭帽」的風俗。虎就是孩子，孩子就是虎。長輩為孩子戴上栩栩如生的虎頭帽子，便是送給孩子一道平安護身符。

這些年，即使瘟疫的彌漫令我們的生活遇上霎時的難耐。譬如學校多番籌備的跨學科主題學習周和新年文化活動，也因疫情急轉而一一告吹。無論是積極籌備的老師，或是充滿期待的學生都只剩下失望。別灰心！正月的爆竹劈劈啪啪，是真誠的當頭棒喝，提示我們不必嗟嘆無奈。

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人生中有順有逆，猶如在路途碰上荊棘，我們便要以智慧跨越它。於是，老師的靈機一觸，立刻想出應變的策略，為每個孩子訂購一頂「虎頭帽」的小手工，讓親子待在家中抗疫時，可以一起動手做，一起領受我們對孩子的祝福。

春光萬道，虎威千山。明天，當紅日掛天邊的時候，天空便發放十萬道金箭，使大地的草木盎然茂盛。明年，當齊心的你、我、他依然並肩同行的時候，路上彳亍，一踏步便見一花開。