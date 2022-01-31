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【不明源頭】新增13宗無源頭個案　一文看清患者居住地區及大廈

社會 16:57 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

今日（31日）新增92宗確診個案，其中80宗屬本地感染，67宗與其他個案相關，包括葵涌邨相關檢疫人士，另有13宗暫未找到感染源頭及12宗輸入個案。

13宗無源頭個案涉及石籬、土瓜灣、油麻地、葵芳、北角、新界北等地。其中2宗疑帶Delta源頭不明個案，包括居彩雲(二)邨玉宇樓、樂富廣場廿一堂45歲廚房工，和住牛池灣彩峰苑退休人士。另外10宗是Omicron個案，1宗未確定。

11宗無源頭個案包括：

  • 石籬（二）邨石榮樓三跑德鑄工程公司員工，負責消防供水系統，有20餘人一同工作，合約編號為3033。此外，有2名確診及1名初步確診人士在同一地點工作。
  • 確診人士居將軍澳寶林北路寶林邨寶寧樓，於草地滾球會負責餐廳樓面工作。
  • 確診人士居新界北區百和路花都廣場6座
  • 50歲女子，無家者，登記地址為深水埗
  • 9歲小朋友，住土瓜灣道
  • 家庭主婦，住綠楊新邨P座
  • 無業人士，住油麻地缽蘭街43號
  • 葵涌邨體育館清潔工，住葵芳邨葵歡樓
  • 確診人士居粉嶺頌明樓，1月8日最後上班
  • 家庭主婦，住北角維港頌
  • 跑馬地上班人士，住葵青梨木道寧峰苑朗峰閣

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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