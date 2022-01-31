【新冠肺炎】今日新增13宗無源頭個案　包括居石籬三跑工程公司員工

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

今日（31日）新增92宗確診個案，其中80宗屬本地感染，67宗與其他個案相關，包括葵涌邨相關檢疫人士，另有13宗暫未找到感染源頭及12宗輸入個案。

13宗無源頭個案涉及石籬、土瓜灣、油麻地、葵芳、北角、新界北等地。其中2宗疑帶Delta源頭不明個案，包括居彩雲(二)邨玉宇樓、樂富廣場廿一堂45歲廚房工，和住牛池灣彩峰苑退休人士。另外10宗是Omicron個案。

個案包括

石籬（二）邨石榮樓三跑工程公司員工，負責消防供水系統，有20餘人一同工作，合約編號為3033。此外，有2名確診及1名初步確診人士在同一地點工作。

確診人士居將軍澳寶林北路寶林邨寶寧樓，於草地滾球會負責餐廳樓面工作。





一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津