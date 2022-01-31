【虎年小手工】親子齊動手迎虎年　暴龍媽媽教5款新年簡易DIY剪紙手作

▲ 家長可以新年在家與孩子一起做DIY手作。

虎年來到，香港卻爆發第五波疫情，外出拜年有風險，親子多了時間在家，家長可以利用空閒的新年假期跟子女一起做新年小手工，增添新年氣氛之餘，亦能培養親子關係。近日暴龍媽媽於facebook專頁分享簡單的剪紙款式，讓家長可以跟停課在家的小朋友一起玩。

暴龍媽媽於facebook專頁「暴龍媽媽」分享，剪紙可以訓練小朋友用剪刀的技巧，加強小肌肉發展，但家長也要在旁看著小朋友以免危險，暴龍媽媽畫的就是比較簡單普通的款式，大家也可以設計自己喜歡的樣式，剪完打開的那一刻很刺激。

▲ 暴龍媽媽分享自己做天燈其實很簡單！自己寫字、加點裝飾，比外面買的更有意思。

▲ 虎年小手工。

老虎製作方法

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天燈製作方法



▲ 天燈製作方法。

▲ 暴龍媽媽分享自己做天燈超簡單，而且喜歡寫什麼就寫什麼。

▲ 暴龍媽媽建議大家在天燈的最頂剪掉一點點，可以穿線、裝飾流蘇，就可以變成吊飾了。

小老虎、春字、燈籠製作方法



▲ 暴龍媽媽建議大家可以照這樣畫，鉛筆畫了線條的部分就是可以剪掉的部分。

▲ 小老虎製成品。



▲ 春字製作方法。

▲ 另一個春的剪紙，中間改成花。

▲ 準備廁紙的捲筒作為燈籠的中柱，然後紅色紙+黃色紙（或是任何喜歡的顏色配搭都可以）。



文章及相片獲「暴龍媽媽」授權。

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