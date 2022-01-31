【虎年小手工】親子齊動手迎虎年 暴龍媽媽教5款新年簡易DIY剪紙手作
育兒經 13:27 2022/01/31
虎年來到，香港卻爆發第五波疫情，外出拜年有風險，親子多了時間在家，家長可以利用空閒的新年假期跟子女一起做新年小手工，增添新年氣氛之餘，亦能培養親子關係。近日暴龍媽媽於facebook專頁分享簡單的剪紙款式，讓家長可以跟停課在家的小朋友一起玩。
暴龍媽媽於facebook專頁「暴龍媽媽」分享，剪紙可以訓練小朋友用剪刀的技巧，加強小肌肉發展，但家長也要在旁看著小朋友以免危險，暴龍媽媽畫的就是比較簡單普通的款式，大家也可以設計自己喜歡的樣式，剪完打開的那一刻很刺激。
老虎製作方法
▼點擊圖片放大
+4
+3
天燈製作方法
小老虎、春字、燈籠製作方法
文章及相片獲「暴龍媽媽」授權。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD