【MIRROR成員】教主埋首工作未能為教母賀壽　Anson Lo對母親承諾：努力讓你自豪

▲ 盧瀚霆因為工作太忙碌而未能跟母親慶生。

人稱教主的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）跟家人關係良好，而粉絲亦尊稱Anson Lo的母親為「教母」。

昨日為教母的生辰，Anson Lo因工作未能趕回家陪伴母親慶生，這位孝順仔於IG撰文，發表對「教母」愛的宣言，字裡行間也異常感人，當中教主說到「努力做好表現給你看，讓你自豪。」而Anson Lo跟母親向來感情要好，工作上母親也會給予不少意見，可說是他的「神隊友」。

【MIRROR成員】Anson Lo獲MAMA「最佳新人亞洲歌手」 教主衝出香港：我會繼續努力

▲ 教主Anson Lo於IG發帖文，向母親發表愛的文章。 （取自instagram）

教主分享母子合照

Anson Lo近日正埋首於電影拍攝工作，開工近10多天，他曾以「開始了天昏地暗的感覺」和「陰沉緩慢的節奏」來形容近日的日子。

昨晚於IG分享兒時跟母親的合照，相中母子二人均上黑超，此外帖文中他表示昨日為教母生日，由於他依然在工作當中，故未能趕回家和她慶祝。

當中他寫道：

教母

知道最近的日子 你很擔心我

擔心我太夜歸家

擔心我拍電影的情緒

擔心我對新歌的著緊

每一晚你也依然堅持在我踏入家門口時

走出客廳見我

哪怕只是閑聊幾句 新一年

但願你不用再為我太操心

我會好好照顧自己

努力做好表現給你看

讓你自豪 生日快樂🎂

我愛你♥️ #MyQueen

不少神徒也愛屋及烏，紛紛向教母送上生日祝福，當中包括「奶奶，生日快樂。」、「Happy birthday教母、生日快樂，多謝教母，無教母都無盧瀚霆」等。

▲ Anson Lo近日忙於拍攝電影。 （取自instagram）

家庭關係良好

Anson Lo向來重視家人，每逢家人生日、母親節和父親節，Anson Lo均於IG貼相為家人慶祝，一家人好有愛。

去年5月MIRROR開騷，Anson Lo父母和姊姊也往捧場，母子二人更於後台相擁，當時Anson Lo於IG分享照片兼留言：「教父教母駕到！今年嘅母親節過得不一樣，其實每一次上台，都會諗起我由細到大你地一直教我：「一係就唔做，一做就盡力做」，希望你地會為我感到驕傲，I love you mum & dad」

在過往的訪談裡，Anson Lo也提及跟母親的相處點滴，表示年幼時在母親安排外，除學鋼琴，還要學毛筆書法、畫畫、游水、排球等，他說：「所以跟教母說我兼顧不了，現在長大了，真的要感謝教母。」，他亦慶幸有學過鋼琴，對他在音樂路上大有幫助，故感激母親對自己的栽培。

▲ Anson Lo跟母親關係良好。 （取自instagram）

媽媽成為「神隊友」

另外，Anson曾形容教母是「全能型」媽媽，性格堅強、獨立、理智，既將家頭細務打理得頭頭是道，更是廚藝了得。

現也媽媽成為他的「神隊友」，為他提供了很多工作上的意見，而又非常坦白指出其問題。

最新影片推介：林明禎專訪

教主曾在TOPick訪問時表示，自己對家人是最坦白，測驗不合格都會如實告之：「每次唱完Live之後她都會跟我說『你今日唱得好差』，甚至直接指出秒數，哪一秒令她最難頂，她是很仔細的，而我很喜歡這種坦白的溝通方式。」

他指以前還是學生時，就算測驗不合格不會隱瞞父母：「雖然告訴他們的結果可能會被打被鬧，但對家人坦白，他們也會給我很直接的評語。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

教主與媽媽無所不談

說到如何面對負面情緒時，Anson Lo曾說最好方法就是跟媽媽聊天，每當工作回家累透時，媽媽一句簡單的問候已令Anson感窩心。

他非常感激教父教母的支持，並承諾會好好努力工作儲錢養家，珍惜眼前所有東西。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【MIRROR成員】盧瀚霆再有MV衝破千萬點擊 教主人氣強勁歌影視發展全理想

Anson Lo曾公開撰文對父母說：

由2018年岀道至今天，短短兩年多的時間，無數次錯過了很多餐住家飯，無數個通宵達旦至回家，無數次令你們憂心，但你們沒有一刻放棄過支持我，記得很多次工作壓力很大，深宵回到家的時候，你們聽到我開門的聲音便會立刻起床，主動慰問我『今日工作開心嗎？』，你們關心我的工作表現，但我知道你們更緊張我快樂與否。