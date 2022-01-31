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【新年利是】到女友家拜年未來外母索1.8萬利是　準女婿嚇壞：禮金會否多個零？

親子 14:01 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

未來外母向準女婿索1.8萬利是。

農曆新年除了與家人、親友相約團聚，不少人亦會帶另一半拜訪自己父母。不過，近日有台灣網民表示，自己打算在2年內與女友結婚，於是今年決定去女方家拜年，沒想到女友竟要求他封6.6萬新台幣（約1.8萬港元）利是給未來外母，另再封6000新台幣（約1600港元）給自己，令網民十分錯愕。

事主在網上討論區「Dcard」發文，他表示，自己跟女友是高中同學，兩人住得很近，去年到女友家吃飯後，有跟女方父母提及想在2年內結婚的想法，所以打算今年到她家拜年。最初他問女友要買甚麼水果，女友表示媽媽喜歡士多啤梨，買一些漂亮的水果禮盒。

被要求封大利是

其後，女友又問事主，會否封利是給她的父母，事主問要封多少錢，女友竟說，

我媽說……希望你包66000啦，比較吉利。包給我6000就好。

事主感到錯愕，還向女友問「你確定？」，女友卻表示，「對啊，差不多都是這樣的吧？」事主不知道對方父母為甚麼要這樣要求封利是，無奈懷疑對方是否在測試他，

那以後結婚聘金會不伯多個0啊？

最新影片：

不少網民都紛紛表示女友太離譜，認為還未結婚就這樣，應該要盡快逃跑，「這是什麼吸血家庭」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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