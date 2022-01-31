【MM7】柳應廷以輕快新作呈現內心世界　Jer躊躇滿志：樂壇需要百花齊放

▲ MIRROR成員柳應廷（Jer）推出新歌《MM7》。

MIRROR成員柳應廷（Jer）去年推出「重生系列」三部曲，當中《狂人日記》令其「狂人」姿態深入樂迷的心。Jer在2022年的首支派台歌《MM7》的主題則圍繞愛自己、與自己對話，兼且以「正」字的速成碼MM7作為歌名，是要表示這個是最正的處世態度嗎？

Jer接受TOPick專訪，解構這首旋律輕快的間奏曲時，他謂：「要幻想自己身處於一個沒有人看著你的環境，可以做最真的自己、做自己喜歡的事。」

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解構新歌《MM7》

Jer自2020年起的個人單曲作品均以三部曲形式，新一年頭炮作品反而是一首間奏曲，他解說新歌：「其實也稍稍沿用上年的重生系列《砂之器》、《人類群星閃耀時》當中的『對不起」、『請原諒我』、『我愛你』、『謝謝』，是想沿用上年要大家多愛自己、與自己有更多對話，所以今年的間奏曲《MM7》是經歷過以往的階段再與自己說的話。」

他補充：「MV中也呈現了我自己本身內心的世界，既有主造型，也以三個造型來展現內心不同的世界。在造型上也有很多不同的卡通、角色設定，正正代表著一直以來心底下的我。」

與Jer合作無間的小克日前在Instagram以很多個正字來形容《MM7》，Jer又會如何形容呢？ 他稱：「以往的我也是較沉重，我很希望這一首歌是比較輕鬆，也希望新歌是開心之餘也帶有訊息，希望大家聽歌後好像放了一個假期。」

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MV色彩繽紛

在早前釋出的宣傳照中，看到Jer畫了眼線、Gel甲，造型為樂迷帶來衝擊，連隊友Jeremy也以三個「哇」來留言。

Jer介紹MV設計意念說：「新歌MV中會運用了更多顏色，過往我的MV也不會太過色彩繽紛，是次各個造型與以往很不同，預告中銀色、灰色造型就是比較有未來感，而各個造型的服裝、妝容也是用上相同的色調。」

他更為拍攝新歌的MV更獻出「第一次」：「這次是我人生中首次戴上有色隱形眼鏡，今次MV中的所有造型也是需要戴上隱形眼鏡，對我而言也是新的嘗試。工作人員說未配戴過隱形眼鏡的人會比較花時間，我花了大約5分鐘已成功戴上了！」 他更笑說，現在才知戴上白色隱形眼鏡會影響視力。

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Jer：樂壇不只是MIRROR

今次新歌班底除有過往一直合作的小克、王雙駿（Carl叔叔），還看到作曲、編曲一欄中有樂隊The Hertz的名字。

Jer興奮地表示一直也很喜歡他們：「我在曲風上作出新嘗試，於是找來The Hertz合作。他們除了是我一直很喜歡的Band，我也認為他們是值得大家認識。聽過這首歌後會覺得《MM7》是The Hertz式的歌呢！」

The Hertz主音兼結他手Herman為Jer新歌錄製和音，就是Jer希望作曲人可參與更多：「在《狂人日記》時也找了作曲人吳林峰一起唱和音， 希望在錄音期間已是玩，或者把他們作曲時的一些想法放進歌內，每一位音樂人也有很不同的音樂觀，覺得在錄音時把他們的想法投入，就已很有衝擊。不想他們只是作曲而未有參與其他部份，一起參與變相會更加享受。」

另一方面，Jer也希望可好好借助MIRROR的人氣，他說：「大家在近年很支持、留意MIRROR，希望藉著這份關注度讓大家留意不同音樂人，大家也可接觸更多MIRROR以外的新音樂，始終香港樂壇也需要百花齊放，不只著眼於一隊組合。」

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MM7式人生

新歌最後一句「安定 那MM7式 人生」 ，對Jer而言何謂MM7的人生呢？ 他分享道：「在目前為止，我很想擁有一隊Band，與我在舞台表演上一同演出，因為一直以來的新嘗試都是於MIRROR中跳舞，但就是未曾以Band形式演出。我自己入行前也是夾Band，也希望接下來會有機會。」

而作為人氣組合MIRROR的人員，平日忙過不停，如果突然出現7天假期應該也會是相當「MM7」，Jer稱如果可以放假又未受疫情影響當然是去一趟旅行：「希望可以紓緩這兩年來沒停過工作的時間，我也覺得散心是很重要，可以聽音樂、聽海風、放下自己的工作。」

至於如放假時獨處的話，Jer就做回一個普通人，愛打機、聽歌、玩音樂、行山。

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保持爆發力

提到Jer過往在舞台上演唱《狂人日記》時都會陷入瘋狂的表情，帶來充滿爆發力的演出，他說：「我覺得《狂人日記》的狀態是很好玩，演出完成後當然會感到疲累，但每一次一響起音樂就投入於一個狀態，在舞台上以一個角色去獻唱，與演戲也很相似。對我而言，《狂人日記》也是相當標誌性，是很大的成就。」

至於如何保持演唱時的爆炸力？ 他認為需要投入，「每一次演唱前也要吃更多食物，否則就未有充足體力應付，畢竟也要搖頭呢！」他稱演唱時沒有想太多自己的經歷，畢竟也未曾經歷過這樣的狀態。

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預告全新系列

新歌是圍繞「愛自己」，Jer心目中又會否對自己、家人、事業、愛情有所排位？他不是官腔地說要把工作放於首位：「各樣對於大家而言也很重要，最重要是享受每一個時刻，工作時工作、玩樂時玩樂，我也分不到優次。」

既然《MM7》是一首間奏曲，好讓樂迷開心地迎接Jer的全新音樂系列。

他更分享今年將會推出的作品：「會是個比較深情的我，歌曲圍繞愛情觀，而愛情是我一直以來在作品中也沒有分享過的。我也會在新系列中與Carl叔叔、小克合作，他們很了解我之餘也一直合作愉快，新系列也已在製作當中，我也十分期待呢！」

▲ （湯致遠 攝）

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @ Chic Private I Salon

服裝：Comme des Garcons, Prada, Zegna

記者：陳淑霖