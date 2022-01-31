【母乳餵哺】港媽全職湊女堅持餵母乳　餵奶不順遭丈夫嫌棄：餵返奶粉好過

▲ 一名港媽分享餵人奶辛酸。

餵哺母乳好處多，能夠為BB提供優質營養，亦有助促進親子關係。一名港媽日前在「香港討論區」發文，分享餵人奶的辛酸。她指初時餵奶不順、奶量不足，遭媽媽及丈夫嫌棄，稱「 餵返奶粉好過」，令她倍感壓力。

餵奶不順遭嫌棄

港媽在文中指出，自己現時全職湊女，成為母乳媽媽已兩個多月，坦言過程感到辛苦。為了給BB充足營養，她堅持餵人奶，卻因奶量不足遭媽媽質疑及指責，「你餵奶粉咪得，奶粉不知幾好，食到人牛高馬大。你都係飲奶粉大，有唔健康咩？」。她聽後感憤怒，認為自己辛苦付出卻得不到認同：

我咁辛苦畀人奶你個孫女飲，唔支持我都算，仲要講風涼話？

丈夫同樣未能體諒她的辛勞，起初港媽因未熟習餵母乳，時有餵奶不順的情況出現，她為此感自責及煩躁，丈夫見狀非但沒有安慰，更「火上加油」，斥「你唔好餵啦，餵返奶粉啦！餵個女都咁忟！」。每逢聽到女兒哭鬧，「豬隊友」便大喊「佢肚餓，佢肚餓，佢肚餓，快啲餵佢」，又指責老婆沒有按時餵奶，「佢肚餓就餵啦，又唔使錢！」。

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港媽感自責

港媽坦言「好攰，好辛苦」，指丈夫不了解狀況，她一小時前才剛餵完奶，女兒應沒那麼快肚餓，哭鬧可能是「想你氹佢瞓覺或者痾咗嘢」。她指現時女兒每兩小時飲一次奶，每次30分鐘，自己基本上「冇覺好瞓」，以致精神狀態不佳。因餵奶不順，她常感自責，認為自己是個「沒用的媽媽」。

帖文引來網民討論，有網民指港媽或有產後抑鬱，「你產後抑鬱導致情緒低落，搞到諗嘢負面，快啲去睇醫生，食抗抑鬱藥會幫到你」。有港爸則分享老婆餵哺母乳的心得，「要保持心境開朗，啲奶量先至會好」，又指樓主的丈夫很快便知道餵人奶的好處，「至少出街或者喺屋企唔使洗奶樽、唔使消毒奶樽、唔使搵熱水開奶、出街唔使驚冇奶粉或者出得太耐冇奶樽用」。

香港有不少支援母乳餵哺的組織，包括愛嬰醫院香港協會、自然育兒網絡、國際母乳會（香港）等，助新手媽媽克服出院後遇到的障礙，有興趣可【按此】了解更多。

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責任編輯︰王明芳