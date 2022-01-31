【新冠肺炎】嗅覺或味覺喪失等典型症狀漸減　一文睇清成人及兒童感染Omicron常見症狀

▲ 成人及兒童感染Omicron5大常見症狀。

Omicron變種新冠病毒傳播速度驚人，到底感染後會出現什麼症狀？英國ZOE Covid就統計疫情數據，更新感染Omicron的20大症狀，成人及兒童出現的常見症狀稍有不同。

最新影片：

英國專門追蹤、記錄患者的程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」，日前更新英國成人感染Omicron的20大症狀。分析發現Delta及Omicron的症狀沒有明顯差異，只有50%人士會出現發燒、咳嗽或嗅覺/味覺喪失這3種典型症狀。ZOE首席科學家Professor Tim Spector提到，一些感染新冠肺炎的典型症狀愈來愈少見，取而代之患者會出現喉嚨痛、流鼻涕等症狀，需要留意。

ZOE針對Omicron，列出最常見的5種症狀，包括

流鼻涕

頭痛

疲勞

喉嚨痛

打噴嚏

詳細20大症狀：

據最新一期更新，情緒低落（feeling down）及嗅覺喪失（loss of smell）被排除，同時新增耳痛（earache）及不尋常關節痛（unusual joint pains）。Tim Spector又指，喉嚨痛是感染Omicron的常見症狀，而且並非所有感冒都會出現喉嚨痛，故值得注意。

另據英國國家統計局統計，最常見的3種症狀為咳嗽、疲勞及頭痛。

至於兒童，據《The Sun》報道，則有以下5種常見症狀：

發燒

流鼻涕

哮吼（如狗吠的沙啞聲音）

頻繁咳嗽

皮疹

英國衛生安全局（UKHSA）Steven Riley教授則指出，雖然Omicron引致重症的比率低，但目前仍見到大量人士感染，尤其兒童。如果兒童回家後出現流鼻涕、頭痛或看起來不舒服，便有機會患上新冠肺炎。

責任編輯：羅嘉欣