【真話｜廢話】憑信念合作幽默談日常說話　麥曦茵：做咗嘅決定就係最好嘅決定

▲ 賣字與麥曦茵最近舉行以「真話｜廢話」為題的展覽。（梁樂欣 攝）

本地異體書法家賣字與電影導演兼編劇麥曦茵最近舉行展覽，主題為「真話｜廢話」，並跟TOPick分享製作過程及感受。

賣字與麥曦茵因緣際遇下成為網友，並於2019年在賣字的個人展覽「心地好」首次隔空合作，如今二人因「一時興起」而再度合作，共同創造出是次的展覽。

【真話｜廢話】賣字+麥曦茵文字創作者跨界合作 揭示日常話語真與廢

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賣：賣字；麥：麥曦茵；記：記者

記：為何以「真話｜廢話」作展覽主題？

麥：我們的對話有如碎語，有很多很浪漫的事其實也是廢話，說了就如沒說一樣。其實很多時是因為說不到真話，而說了廢話。真話是需要說的，但它是難聽的，在這個時代裏，說了真話也未必能起作用，並以幽默的方式帶過。

賣：真話是有刺痛性的，「唔拮就唔真」。

麥：又或是那種真會被忽略，真到不想聽，「得喇我知喇」等，不容易接收。文案上寫了「真話亦廢」，如果接收的那方能承受到那種刺痛，才會聽得入耳。真與廢之間視乎你如何去接收及定義那件事。

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▲ 賣字與麥曦茵最近舉行以「真話｜廢話」為題的展覽。（梁樂欣 攝）

記：最想分享那些真話與廢話？

麥：「做咗嘅決定就係最好嘅決定」。

賣：「努力不是一種才華」。

麥：「放棄才是最大代價」，這是我拍畢《烈日當空》後寫的一句。如今在一間小店內有這麼大的字，感覺很震撼，而她亦挑戰了在狹窄的環境下寫字。

賣：「佢話晒都係客」，這句我有很深的感受。

麥：「我知」。

賣：「不過」。

麥：有很多句子都有正、反的句式在內，如「有所謂唔好話無所謂」、「想做但冇做即係唔夠想」，很真實的，但要冒一個險就是聽的那方很痛。

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親力親為

麥：我很喜歡圓形那幅字，她表達了我內心所想的畫面。

賣：寫了約半小時，愈寫愈擔心不夠位置，所以字體愈寫愈小，亦因此有了漸小效果，剛好夠寫到最後一個字。

麥：另一個作品，那塊鏡是我自己燒的，並成了現在的形態。

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記：今次的合作感覺如何？

麥：很多時我用口講，她的腦便能翻譯過來。

賣：我是她的靈魂翻譯員。

麥：我們懂得去欣賞對方，真的是好朋友。我經常從意念出發，她則是從畫面出發，我們可互補，Team Work就是會很在意你的隊友開不開心。

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團隊合作

賣：有時我們之間會有很多「廢話」。

麥：其實那並不廢，無論我們有多趕急也好，都總會有些養份，那是潤滑劑來的。Idea是流動的，它便能令一切變得更Smooth。

賣：溝通用來推動同步率，而非令事件本身有進展。

麥：有種信念在內，我信你明我說甚麼，信你會感受字的本身。

▲ （梁樂欣 攝）

期許

賣：希望大家來看展覽，看的時候會「聽」到句子的語氣，每人「聽」到的都不同。

麥：原來文字可以不太艱澀，感受到當中的深度和美學。賣字的作品有種自由、舒服在內，如何在創作內找到自己的動態及傳遞到找到的自由。

【真話｜廢話】展覽

日期：1月28日至2月14日

時間：中午十二時至下午八時

地點：素年（深水埗汝州街126號）、丹丘蒸留所（荃灣白田壩街南豐紗廠301室）

（展覽時間請留意店內宣傳，新年期間或有改動）

* 部分《真話》《廢話》商品僅限定於該場地發售

記者：梁樂欣

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