【林志玲產子】Chiling被指曾雪卵15粒　婦產科專科醫生解構雪卵黃金期

▲ 婦產科專科醫生解構雪卵黃金期。

有台灣第一名模之稱的林志玲於網上宣布當媽媽的好消息，可喜可賀！現年47歲的林志玲榮升媽媽，貼出一家三口的溫馨照，並感謝各界送上的祝福。其實女神於新婚不久一個月的志玲更揚言想生小孩，更直言希望產下雙胞胎。有指女神為生B一早作好準備，於2014年時已開始進行雪卵手術。究竟雪卵及人工受孕的黃金期及費用如何？TOPick 為大家拆解。

女神林志玲一向喜愛小孩，可謂母愛氾濫，因此一早已為生B作準備。有指她早於2014年時進行雪卵手術，雪了9粒卵子為生B作準備，相隔兩年再多雪6粒，一共存放了多達15粒卵子，但她一直未有回應傳聞。

及後於2019年有台灣媒體追訪林志玲時，拍到林志玲座駕停在台大兒童醫院出口附近，後來一名身穿白袍的女子與下車的司機交談，台灣媒體清晰拍攝到司機將一壘資料交給白袍女子過目。後來台灣媒體證實白袍女子為台大醫院婦產部護理師，在台大人工生殖治療團隊中負責護理諮詢。收費卻不包括號卵子胚胎冷凍、床前遺傳診斷等其他方面，因此台灣媒體推則林志玲一次索價可達40萬台幣，約10萬港幣。

林志玲被指做的新試管嬰兒技術「三代試管」，是適用於高齡、不易懷孕患者，而且生下雙胞胎機率相當大。

女人40難生育？

婦產科專科醫生陳億仕指，很多女性35歲後才考慮生育問題，可是女性的生育能力於35歲後開始下降，原因是卵子的數量開始減少，以及卵子的質素亦開始下降，女士初經來潮時，體內約有40萬顆卵子，到了37歲，卵子數量只剩約2.5萬顆，因此高齡媽媽較難生育。

很多人誤會，以為經期來的時候每個月只排一粒卵子，但其實不是。年約30歲的女性每次來經兩邊卵巢加起來約排出10多顆卵子。但這10多顆在完全沒有藥物影響的情況下，只有1顆會跑到「終點」，其他的卵子會自然死亡。人工受孕的過程中，我們會要求女病人在月經期間，將排卵藥注射到體內。而醫生用藥的意義是將原本只有一顆可以發育的卵子，增加到其他排出的10多顆卵子都會發育。

雪卵及人工受孕的黃金期及費用？

陳億仕醫生指出，近年做人工受孕的夫婦增加，主要是香港人的結婚年齡延遲有關，導致很多女性35歲後才考慮生育問題。他指，現時在香港接受人工受孕療程約10萬元，未有計劃生育的女士可以先雪藏卵子留待日後用，雪卵每年的貯藏費約8,000港元，遇過最長的個案是雪卵10年後再用，而世界的紀錄更是雪卵20年後再用。

雪卵及人工受孕過程會否感痛楚？

現在新的排卵針針筒十分幼細，而排卵針不用在月經期間每天注射，只需打大約3到4針。而醫生在取卵的過程中會為病人麻醉，病人不會感痛楚。醫生會在手術中為病人取數粒或更多卵子，惟實際數量要按病人可排卵數目而定，病人可按需要雪藏卵子。為加強成孕機會，不少夫婦要求醫生放入2至3粒胚胎於母體，因此人工受孕多是雙胞胎或三胞胎。

責任編輯：羅嘉欣