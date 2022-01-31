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【惡頂奶奶】奶奶帶全家去掃貨獨留新抱大掃除 新抱嬲爆回娘家：我不是工人

親子 13:32 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新抱不滿被要求獨自大掃除，直接回娘家。

年廿八洗邋遢，台灣一名人妻卻抱怨夫家大掃除，婆婆卻與家人去逛百貨公司購物過年，卻要求她自己一個人在家大掃除，還規定她必須在家人回來前打掃完，人妻感到非常生氣直接回娘家，揚言「有沒有搞錯啊？我不是佣人好嗎？」

該名新抱在台灣社交群組「爆料公社APP－匿名公社」發文，指年廿八大掃除，但婆婆卻帶兒子兩個女兒開開心心去百貨公司購物，她提出自己也想去購物，婆婆卻要求她獨自在家大掃除，連小姑的房間都要她打掃乾淨，讓她感到相當委屈。

今天大掃除，結果婆婆拉著公公、老公、大小姑，5個人開心去逛百貨了，還要我在他們回來前要掃好、整理好，我說我也想去，她不給我跟，只是一直唸哪邊要整理、什麼不能丟，連小姑也要我把她房間掃好、拖好。

她指自己跟老公抱怨，但丈夫卻要求她盡力打掃，「他也只是要我盡力掃就好」。

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該名新抱也表示，夫家是居住在獨棟透天厝，樓層共有4樓，自己一人根本掃不完，奶奶竟然要求她在家人回家前要打掃好，讓她感到非常生氣，最後直接回娘家，更表示「有沒有搞錯啊？我不是佣人好嗎？」。

新抱的經歷引起不少網民共鳴，不少人更指現在已經不是男尊女卑的年代，女性也要上班，無必要要承擔起全部責任，更支持回娘家是最好的選擇。

責任編輯：王明芳

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