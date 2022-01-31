【高齡懷孕】47歲林志玲升格當新手媽媽　盤點娛圈12位高齡產婦盡顯母愛

▲ 娛樂圈有不少高齡懷孕產子的女藝人，樂做幸福好媽媽。

台灣名模林志玲今日（31日）宣布榮升媽媽，以47歲之齡升格當新手媽媽。年齡無阻懷孕生育，娛樂圈有不少高齡懷孕產子的女藝人，不時在社交媒體大晒母愛，樂做幸福好媽媽。

林志玲

2019年6月林志玲宣布跟比她年輕7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚，同年11月17日二人於台灣舉行婚禮。林志玲成為人妻後，一直未有公布有喜，今早她於社交平台宣布當媽媽的消息，從她在帖文上載一家三口有小男孩的emoji圖案，推測47歲的她誕下兒子。

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古巨基太太Lorraine

現年49歲的古巨基於2020年榮升爸爸，當年52歲的太太Lorraine高齡誕下兒子古晉匡（Kuson）。古巨基有子萬事足，樂做湊仔公，間中在社交平台拍片記錄育兒手記，早前他分享與太太Lorraine教他數數字，Kuson好快已經懂得數1至10，令基仔非常興奮。

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楊茜堯

楊茜堯（前名楊怡）與羅子溢（前名羅仲謙）結婚5年，夫婦一向對喜事甚為保密，直至2020年2月才公布懷孕，同年4月，40歲的楊茜堯誕下女兒「小珍珠」羅翊心。去年12月，42歲的楊茜堯再產下兒子，湊夠一個「好」字。

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周汶錡

現年46歲的名模周汶錡於2012年與法籍丈夫Julien Lepeu結婚，2015年7月誕下大仔雷棨宇（Jacques），當時她已41歲，2017年3月再添細仔Avner。兩個兒子現時分別6歲及4歲，兄弟年齡相近，齊讀同一間幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園，Jacques剛升上小一。

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黃澤鋒太太陳麗麗

54歲的黃澤鋒兩年前為人父，太太陳麗麗以52歲高齡誕下女兒「小黃妃」黃熙恩，小黃妃轉眼已兩歲多。陳麗麗剖腹誕女當日，曾因血壓急升突患妊娠毒血症，有中風之危，產後需送入ICU觀察，幸好兩母女最後有驚無險出院。夫妻一直親力親為照顧女兒，沒有長老、外傭幫忙，視湊女為樂。

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年過40歲高齡產子的女星包括︰

李嘉欣 41歲誕子 吳君如 41歲產女 關詠荷 42歲生女 朱茵 41歲誕女 徐若瑄 42歲生仔 李心潔 40歲誕孖仔 楊采妮 42歲誕孖仔

據家計會網頁指，20至35歲是女性理想的生育期，在35歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦。因35歲或以後的女性生育能力開始漸漸下降，而且年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

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責任編輯︰王明芳