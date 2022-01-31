【IT狗劇透】第16至20集劇情預告　蒙玲回顧心路歷程揭星之子過去　

▲ 《IT狗》

由凌文龍、楊樂文、陳瑞輝、邱士縉、岑珈其、陳漢娜、陳湛文、余逸思、彭秀慧、周祉君主演ViuTV劇集《IT狗》，講述一班IT職場上的年輕人掙扎求存的故事。

最新影片推介：林明禎專訪

第16集（31/1）

開開（林家熙飾）的水母創投慘被其父「閂水喉」，連Cathy（彭秀慧飾）也因此離開，PayPayDuck無法取得第二期的融資，陷入財困危機，阿信（凌文龍飾）等人只得四出撲水。

但就在此時，阿Lou（周祉君飾）竟向阿信發起侵權訴訟，令PayPayDuck的潛在投資者卻步。

Tony（楊樂文飾）打算以廣告開源，更無意中令PayPayDuck陷入更大的危機……

另一邊廂，被財政封鎖的開開正在過着他的「平民」生活……



第17集（1/2）

Cathy Ho加入Moby後，正式向PayPayDuck提出收購，反感Moby作風的阿信等人斷然拒絕。

然而Tony因為被萬鈞（朱栢謙飾）賞識，竟然決定加入Moby工作，更力勸阿信接受Moby的提案，兩人幾近決裂，Tony與蒙玲（陳漢娜飾）回顧自己的心路歷程，揭開星之子的過去。

同時，深怕阿信加入會影響自己地位的阿Lou，亦有所行動……





第18集（2/2）

Jayden（魏浚笙飾）意外發現了PayPayEgg非法收集個人資料的事實，掙扎後決定把事情告知Kenneth（岑珈其飾），亦成為阿信等人反擊阿Lou的契機。

PayPayEgg迎來了巨大的信任危機，Marcus（邱士縉飾）憑着出色的表現，漸漸開始取代阿Lou。

阿信希望借助強化PayPayDuck的保安信譽來贏得市佔率，但建議卻被團隊質疑……

第19集（3/2）

阿信經歷重大挫折後失蹤多時，眼看與阿Lou的訴訟案逼在眉睫，PayPayDuck各人仍然盡力維持公司運作，蒙玲四出尋找阿信，揭開他們以住一段不為人知的過去。

另一邊廂，被Marcus奪權後的阿Lou亦回憶起當年的兄弟情，而Cathy亦發現了萬鈞以及Moby藏在新產品中的巨大陰謀。



第20集（4/2）

萬鈞再次向阿信開出天價的收購提案，同時力邀其團隊加盟Moby。

各人縱然知道前路難行，仍然一致決定拒絕其提案。

此時，Cathy為阿信等人揭開隱藏在AI Moby背後的巨大陰謀，他們決定潛入Moby的發佈會，在全世界面前揭穿真相……