【正能量】新年不休向基層人士派飯盒及小盆菜 銀杏館：令飯友過年不再「難過」

▲ 銀杏館全年無休派飯。

農曆新年不少餐廳都打烊休息，社企銀杏館選擇新年不休息，繼續發揮正能量，從年廿九到年初三向弱勢基層提供飯盒。銀杏館指，會努力把團年飯弄得噴噴香香，令一群飯友過年不再「難過」。

俗語說年關難過關關過，尤其是貧窮的人對過年總覺得無意思，因為窮人過年只剩兩字：「難過！」銀杏館在社交網站指，現時每天在8個地區派發1,000個飯盒，接觸到1,000個飯友背後的故事，每一個故事都道盡這班弱勢基層的人生經歷是如何無常，不得已才走到當下這地步。

銀杏館會努力把團年飯弄得噴噴香香，令一群飯友過年不再「難過」！

銀杏館指，派飯行動全年無休，因為飯要吃，雖然遇過很多人問他們累不累？

是累的，還很忙，但永不放棄。

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每個人都有過難忘的團年飯，銀杏館更分享了81歲居住在籠屋的馮伯伯故事，義工去探訪馮伯時，他從盒中找來50年前的發黃舊照訴說自己大起大落的人生，馮伯說：「以前過年真係好熱鬧好開心....」，如今卻找不到原來的味道。

銀杏館更感慨地表示，常覺得銀杏館在扶貧的事上做得不夠，欣喜的是堅持夢想的愛心團隊，有不少熱心的善長及義工同行，一起把這份能量和愛傳出去，和更多貧苦的朋友在一起，用生命影響生命，更感激有熱心人士購買飯盒及盆菜給有需要的人士。

銀杏館更分享了年廿九至年初二的餐單，非常豐富，有菜有肉有湯水，甚至還準備了迷你小盆菜，將分發予有需要的基層。

年廿九愛心團年福飯，餐單有天然醬豉油雞、蠔油花菇併蠔豉、白灼笑蝦哈，有機時菜；嚮螺淮山杞子雞湯。

不會休息的初一福飯：全素食的羅漢上素飯，桃膠雪燕蓮子素糖水

繼續無休的初二開年餐：紅燒腩肉、薑蔥白切雞、秘醬冬菇、有機時蔬；素餐盒有素蝦百合炒豆乾。蓮藕粟子腰果湯。除了飯盒，銀杏館的「耆樂食堂」預備了300個迷你小盆菜，將分發予有需要的基層。

責任編輯：王明芳