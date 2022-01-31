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【徐英偉請辭】李慧琼：作為問責官員就是要敢於承擔　尊重徐辭職決定

政治 13:52 2022/01/31

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民建聯主席李慧琼。（資料圖片）

捲入「洪門宴」風波的民政事務局局長徐英偉，決定辭任民政事務局局長一職，計劃於今日離任。其所屬政黨、民建聯主席李慧琼今發聲明，表示尊重徐英偉的辭職決定。

李慧琼指，徐作為主要政治問責官員，就是要敢於承擔，希望徐英偉在未來的日子，心繫市民，貢獻社會。

民建聯素來是本港建制派最大政黨，不少黨員先後成為港府高官。即使徐今次下台，民建聯仍有不少人才留在政府，擔任「中堅份子」角色，如財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局副局長陳百里、政制及內地事務局副局長胡健民、政務司司長政治助理蕭嘉怡等。

徐英偉月初出席全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的生日派對，及後因有座上客染疫，需要接受隔離檢疫。他今日發聲明指，作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，未能以身作則，以防疫為先，於在出席一場宴會時有失當行為，應為自己的錯誤承擔責任，故決定辭職。

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記者 : 陳葆琳

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