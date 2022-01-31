【賀年節目】玄學家批林秀怡勞碌命　吳子冲多貴人扶持

▲ 《虎年夠Chill食玩遊》

歐陽偉豪（Ben Sir）率領林秀怡、張彥博、吳子冲、湯之欣、周百恩、黃瀅仴、于淼及黎瑞業主持的TVB賀年綜藝節目《虎年夠Chill食玩遊》。

在節目內，有「旺角馬小玲」之稱的「陰陽師」小玲師傅、生命靈數分析師Rikee Lee，及能量香薰精油師Kooby，與大家分享虎年趨吉避凶關鍵、以「腳」取人之道、生命靈數計算大法、顏色開運秘訣、及如何以精油提升自身能量等。

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批林秀怡勞碌命

話明要「夠Chill」，要搞搞新意思，手掌大家平時睇得多，睇腳掌絕對是第一次。小玲師傅表示無論是腳面多毛、或是腳板出現不同紋理包括龜形紋及剪刀紋等，均代表著不同的性格及命運。

腳板有人字紋的吳子冲，便被指容易得到貴人扶持，事業有望更上一層樓；而甫見到師傅即猴擒地搶問「我幾時嫁得出」的林秀怡，則被批「勞碌命」，但有望辛苦得財，秀怡聞言即時「破涕為笑」。

▲ 小玲師傅為眾人睇腳掌。

腳趾公有痣代表忠厚

小玲師傅又謂男人腳趾公有痣代表性格忠厚，是男朋友與及老公最佳人選；女人則以腳掌厚肉及腳趾生得細細粒為最有福氣。

師傅還大方分享了2022年避凶要訣：「唔好喺屋企中間放雜物，或者會郁動、會響嘅嘢」，小玲師傅還特別提醒愛打麻雀及愛貓人士需要注意事項，以防虎年傷和氣及陷入「反枱」危機。

除小玲師傅外，生命靈數分析師Rikee Lee會講解如何由出生日期計算出生命靈數，並大談不同數值生命靈數代表的特有意義：「生命靈數嘅由來，係一個古希臘數學家發現宇宙萬物都係數字，每個數字都有主命數性格，而人嘅性格就會喺出生年月日度突顯出嚟。」

林秀怡愛冒險

Rikee指生命靈數數字是「5」的林秀怡，不但自由自在，且十分奔放兼愛冒險，完全解釋了林秀怡平時在綜藝節目中為何表現如此瘋狂兼零底線。

Rikee亦教大家顏色開運大法，不同的生命靈數除擁有個人專屬開運顏色外，不同生肖年的開運顏色亦大有不同。