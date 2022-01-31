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【洪門宴調查】3名官員要接受紀律處分　林鄭：徐英偉無用安心出行及無戴口罩

社會 15:28 2022/01/31

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本港爆發第五波疫情，其中因為有多名官員疑無視疫情風險出席「洪為民生日派對」，事件引起爭議。行政長官林鄭月娥更曾兩度點名批評民政事務局局長徐英偉，而徐英偉亦於今日（31日）中午向行政長官提出請辭，並計劃於今日離任。詳情即看：【下一頁

林鄭月娥今日下午亦舉行記者會交代事件調查報告，指出席宴會的15名官員中，有3人要接受紀律處分，包括政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢、發展局政治政助理馮英倫、民政事務局局長徐英偉。

林鄭月娥指，馮英倫於宴會逗留4小時，他報稱在宴會期間因醉酒，記不清是否有在非進食時間脫下口罩與人交談，並於午夜離開宴會。林鄭月娥指，雖他與洪為民相識多年，但作為政治委任官員要留意疫情發展及政府呼籲，盡量避免在人多的宴會上長時間逗留。但他不是抗疫團隊成員，故要求發展局局長對其作口頭警告。

至於馮浩賢，他是政策創新與統籌辦事處副總監，屬高級公務員，但非抗疫團隊主要成員，林鄭月娥指出席其宴會可以接受。但他於1月6日下午收到強檢通知，沒有馬上向上司報告並仍於翌日回到辦公室，到中午才往檢測並休假，把同事置於感染風險中，處事有欠謹慎。故林鄭月娥認同公務員事務局建議，應由馮浩賢上司，即政策創新與統籌辦事處總監，按公務員規例對他作出口頭警告。

林鄭月娥表示，馮英倫及馮浩賢的處分由公務員事務局決定，因他們的行為不算嚴重，認為口頭警告是適當處分。

林鄭月娥續指，徐英偉一直高度參與抗疫工作，是行政長官抗疫督導委員會的核心成員，也有出席12月31日和1月3日的抗疫會議，他也是領導民政事務局及民政事務總署，以至18區民政事務處的首長，在抗疫期間，不時指揮圍封強檢等抗疫事務。因此相對其他官員，林鄭月娥認為徐英偉應有更高的防疫意識和敏感度。

而徐英偉於宴會逗留2小時，沒有使用安心出行，期間曾脫下口罩與人交談，涉嫌違反佩戴口罩的防疫規定，行為令人失望，亦難以避免令他本人和特區政府尷尬，構成公眾負面觀感。她指出《政治委任制度官員守則》有明確要求官員遵守法律、盡忠職守，徐在疫情轉嚴峻當前出席宴會，反映其警覺性及敏感度嚴重不足，不符公眾對主要官員期望，已向中央作出報告。她稱今早已收到徐英偉辭職通知，他決定為自己錯誤承擔責任，認為體現問責制精神，已經接受其辭呈，並按基本法向中央建議免除徐英偉職務。

被問及徐英偉若未主動請辭，當局是否會對其作出處分。林鄭月娥回應表示，徐英偉有不符政治問責官員守則行為，亦有負公眾期望，應要接受懲處，但他已主動請辭，故現時有關問題沒有討論必要，而她亦不能公開先前內部與中央所討論的建議處理方式。


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記者：黃穎津
 

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