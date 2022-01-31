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【徐英偉請辭】劉兆佳：中央不想事件發酵　辭職有助維護穩定大局

政治 14:11 2022/01/31

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉月初出席過百人的生日派對，被質疑違反防疫規定，他今日發聲明決定辭職，計劃於今日離任。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央不想因生日宴會事件繼續在香港政治發酵，港府接受徐英偉請辭，亦有助維護穩定大局及增強愛國治港新格局的認受性。

劉兆佳指，徐英偉主動請辭乃體面下台方式，體現問責精神，有助減少政府威信損失。政府可以藉此表明政府會以身作則，嚴格執行防疫抗疫措施，也爭取市民接受和服從日後更嚴厲的防疫抗疫措施。他又指，事件對特首選舉的影響不大，特首選舉不會受個别事件所左右。

第五波疫情爆發，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，於本月初舉行生日聚會，逾二百人出席，包括14名現任官員，及後席上有人確診，其中民政事務局局長徐英偉接受隔離檢疫。徐已於兩星期前離開竹篙灣檢疫中心，惟久未復職，今終決定自行請辭。其餘出席宴會的官員則早已重返工作崗位。特首林鄭月娥早前明言，對事件的調查，不會不了了之，她今日（31日）下午會見傳媒交代調查報告。

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記者 : 陳葆琳

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