【徐英偉請辭】劉兆佳：有助維護穩定大局　葉劉：自行辭職是比較體面的安排

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉月初出席過百人的生日派對，被質疑違反防疫規定，他今日發聲明決定辭職，計劃於今日離任。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央不想因生日宴會事件繼續在香港政治發酵，港府接受徐英偉請辭，亦有助維護穩定大局及增強愛國治港新格局的認受性。

劉兆佳指，徐英偉主動請辭乃體面下台方式，體現問責精神，有助減少政府威信損失。政府可以藉此表明政府會以身作則，嚴格執行防疫抗疫措施，也爭取市民接受和服從日後更嚴厲的防疫抗疫措施。他又指，事件對特首選舉的影響不大，特首選舉不會受個别事件所左右。

曾任保安局局長、立法會議員葉劉淑儀則認為，高級官員是應該以身作則，要求官員「比白更白」。葉劉續指，徐作為抗疫大軍的重要官員，有這樣的判斷錯誤，敏感度不足，普通的書面譴責、口頭警告是不足夠，所以他自行辭職是比較體面的安排。

至於其他官員的懲處是否合適？葉劉淑儀指，須視乎其他官員逗留時間、有否進入餐廳、參與不應該參與的群聚活動等。她表示，雖然席上多名高官與主人翁有工作關係，但不明白廉政專員白韞六出席宴會的原因，認為對方應該盡量少去應酬。

她又指，政治任命官員只有20多日假期，部分人早前需要扣減假期接受隔離，已屬嚴重處分，扣減後等於不能再放假，相等於扣減工資。

第五波疫情爆發，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，於本月初舉行生日聚會，逾二百人出席，包括14名現任官員，及後席上有人確診，其中民政事務局局長徐英偉接受隔離檢疫。徐已於兩星期前離開竹篙灣檢疫中心，惟久未復職，今終決定自行請辭。特首林鄭月娥早前明言，對事件的調查，不會不了了之，她今日（31日）下午會見傳媒交代調查報告，包括徐在內，僅3人須接受懲處，另外發展局政治政助理馮英倫及政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢，則接獲口頭警告

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記者 : 陳葆琳