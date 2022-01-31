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【第五波疫情】今日新增92宗確診個案　13宗源頭不明【不斷更新】

社會 16:29 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

葵涌石籬二邨石華樓昨日封區強檢。（陳國峰攝）

本港第五波疫情未止，多區現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻將會出席記者會交代疫情進展。 

今日（31日）新增92宗確診個案，其中80宗屬本地感染，67宗與其他個案相關，包括葵涌邨相關檢疫人士，另有13宗暫未找到感染源頭及12宗輸入個案。

【16:30】

相關個案中，不少大廈涉垂直傳播，包慈康邨康添樓06單位有連續兩個上下個案，只有4個單位須撤離，葵福邨安葵閣1至40樓08室須撤離。葵芳邨葵仁樓，03、06室也有確診個案。彩雲二邨明麗樓有05室受影響，4個單位受影響，2至24樓、15及14的單位有共用喉管須撤離，和合邨富和樓等。

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記者：黃穎津

 

 

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