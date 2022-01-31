【農曆新年】任賢齊留港拍戲未能返台　小齊以27架電單車砌字迎福

▲ 任賢齊留港過年。

任賢齊（小齊）今年因為拍電影，要留在香港過年，雖然工作忙碌，可是一向有心的他也不忘向喜歡他的朋友拜年，今年更是找來一班香港認識的電單車愛好者一起拍攝網上賀年短片，用了27部整電單車砌了一個大「福」字，放上他的YouTube頻道，祝福全世界疫情早日遠走，人人身體健康。

小齊謂去年一直拍電影，數數手指也拍了近五部，留港拍電影的日子，他就認識了香港一班像他一樣的電單車發燒友，更被邀去參觀過香港的電單車節，這才驚覺香港原來有這麼多愛車之士，而且更有人收藏幾百架古董電單車，讓他嘆為觀止。

▲ 約電單車好友合作。

一向隨和的他交了一幫朋友，於是忽發奇想，不如一起嘗試用車砌個福字，給大家送上祝福，「真的非常多謝這些朋友，因為要就我開工時間，所以好早就叫佢地出來幫手拍呢條賀年小短片，拍片時先知佢地不單玩車，更早於2017年已經成立了義騎行動，一齊去做善事，派物資助弱勢社會。」

本來朋友約聖誕節開電單車去派福予老人家、小朋友，可惜小 齊開工參予唔到。本來又想再約新年前給公公婆婆送禮物，不過突然而來疫情，處處限聚又要取消。所以他希望疫情快 過，大家都可以開心過年。

▲ 27架鐵騎迎福。

今年不能回台灣過年，他唯一遺憾是早前爸爸九十歲大壽他未能參予慶祝，所以目前最希望是快快把電影《九龍城寨》拍完，讓他可以回台灣拜見父母，「現在應該說是二月中可以拍完我的部份，所以我已經訂好機票，二月中飛台灣囉。回台灣先是探望家人，再拍廣告。有心不怕遲，相信父母也不會介意。」

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