【大廈傳播】至少4棟大廈出現垂直傳播　 多戶居民農曆新年須撤離檢疫

▲ 至少4棟大廈出現垂直傳播，多戶居民農曆新年須撤離檢疫。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。今日（31日）新增92宗確診個案，其中80宗屬本地感染，67宗與其他個案相關，包括葵涌邨相關檢疫人士，另有13宗暫未找到感染源頭及12宗輸入個案，約95宗初步陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。張竹君指出，今日新增的相關個案中，不少大廈涉垂直傳播，包慈康邨康添樓06單位有連續兩個上下個案，只有4個單位須撤離，葵馥苑安葵閣1至40樓08室須撤離。葵芳邨葵仁樓，03、06室也有確診個案。彩雲（二）邨明麗樓有05室受影響，4個單位受影響，2至24樓、15及14的單位有共用喉管，有關單位的居民須撤離。

涉及傳播病毒的大廈及單位：

慈康邨康添樓 1至6樓06單位

葵馥苑安葵閣 全數08單位

葵芳邨葵仁樓 14樓1至12單位、14樓以上06單位

彩雲（二）邨明麗樓 2至24樓14、15單位、10樓13至17單位

▲ 張竹君指出不少出現個案的大廈都有共用喉管，傳播風險較高。（陳靜儀攝）

另外，當局亦正在調查太和邨翠和傳播情況等，張竹君指出太和邨翠和樓25、26單位懷疑出現垂直傳播，衞生防護中心正派員視察，再決定須否撤離部分住戶到檢疫中心。

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記者：伍瑋瑋