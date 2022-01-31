  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (週一) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大廈傳播】至少4棟大廈出現垂直傳播　 多戶居民農曆新年須撤離檢疫

社會 16:47 2022/01/31

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

至少4棟大廈出現垂直傳播，多戶居民農曆新年須撤離檢疫。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。今日（31日）新增92宗確診個案，其中80宗屬本地感染，67宗與其他個案相關，包括葵涌邨相關檢疫人士，另有13宗暫未找到感染源頭及12宗輸入個案，約95宗初步陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。張竹君指出，今日新增的相關個案中，不少大廈涉垂直傳播，包慈康邨康添樓06單位有連續兩個上下個案，只有4個單位須撤離，葵馥苑安葵閣1至40樓08室須撤離。葵芳邨葵仁樓，03、06室也有確診個案。彩雲（二）邨明麗樓有05室受影響，4個單位受影響，2至24樓、15及14的單位有共用喉管，有關單位的居民須撤離。

涉及傳播病毒的大廈及單位：

  • 慈康邨康添樓 1至6樓06單位
  • 葵馥苑安葵閣 全數08單位
  • 葵芳邨葵仁樓 14樓1至12單位、14樓以上06單位
  • 彩雲（二）邨明麗樓 2至24樓14、15單位、10樓13至17單位

張竹君指出不少出現個案的大廈都有共用喉管，傳播風險較高。（陳靜儀攝）

另外，當局亦正在調查太和邨翠和傳播情況等，張竹君指出太和邨翠和樓25、26單位懷疑出現垂直傳播，衞生防護中心正派員視察，再決定須否撤離部分住戶到檢疫中心。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【洪門宴調查】林鄭：15名官員與洪為民有不同程度工作關係　3人須懲處【不斷更新】
今日 15:54
【洪門宴調查】林鄭：15名官員與洪為民有不同程度工作關係　3人須懲處【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增92宗確診個案　13宗源頭不明【不斷更新】
今日 16:29
【第五波疫情】今日新增92宗確診個案　13宗源頭不明【不斷更新】
【強制檢測】37個處所納強檢　涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】
今日 09:46
【強制檢測】37個處所納強檢　涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】

你可能感興趣

【洪門宴調查】林鄭：15名官員與洪為民有不同程度工作關係　3人須懲處【不斷更新】
今日 15:54
【洪門宴調查】林鄭：15名官員與洪為民有不同程度工作關係　3人須懲處【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增92宗確診個案　13宗源頭不明【不斷更新】
今日 16:29
【第五波疫情】今日新增92宗確診個案　13宗源頭不明【不斷更新】
【強制檢測】37個處所納強檢　涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】
今日 09:46
【強制檢測】37個處所納強檢　涉葵涌多間食肆及多間學校【附須檢測時間】
張竹君 葵芳邨 劉家獻 葵芳 太和邨 衞生防護中心 衞生署 太和 疫情 葵涌邨

最高瀏覽

【張致恆不離婚】Steven宣布與太太不離婚　疑暗示雯雯有喜：一家五口好好咁樣愛下去！
15:47 2022/01/30
【張致恆不離婚】Steven宣布與太太不離婚　疑暗示雯雯有喜：一家五口好好咁樣愛下去！
【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪組合獎無望　COLLAR趕上「尾班車」爭合唱歌曲獎
12:57 2022/01/30
【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪組合獎無望　COLLAR趕上「尾班車」爭合唱歌曲獎
【第五波疫情】今日新增81宗確診個案　15宗源頭不明【不斷更新】
16:32 2022/01/30
【第五波疫情】今日新增81宗確診個案　15宗源頭不明【不斷更新】