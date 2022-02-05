【警員確診】55歲男警員初步確診　駐守水警北分區

▲ 警方表示一名55歲水警初步確診。（資料圖片）

本港（5日）新增351宗確診個案，其中本地感染個案有343宗，180多宗個案屬相關個案，尚有161宗個案感染源頭有待釐清。本港至少5幢樓宇因出現傳播，部份住戶須撤離。政府跟進在九龍城、大埔、灣仔及中西區的污水檢測呈陽性的結果，其中中西區多個豪宅屋苑驗出污水陽性，疑有隱性傳播。詳情即看：【下一頁】

警方晚上公布一名駐守水警北分區的55歲男警員初步確診，該名男警的同住家人較早前確診，因而獲安排接受病毒檢測 ，初步證實呈陽性反應。

警方指男警員在過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，他最後一日上班日為1月30日。



警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均按衞生署指示獲安排接受病毒檢測；已派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方；亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。



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記者：伍瑋瑋