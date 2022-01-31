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【新冠肺炎】北葵涌普通科門診護士初步確診　運作助理被列為密切接觸者

社會 16:49 2022/01/31

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

劉家獻表示，截至早上9時，過去24小時，接獲113宗呈報個案，28人康復出院，現時共有1,031名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局（醫管局）傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫，全部病人情況穩定。

另有，北葵涌普通科門診一名護士初步確診，她被送往瑪嘉烈醫院治理，情況穩定。她1月28日最後上班，一名運作助理被列為密切接觸者，需要檢疫。該運作助理曾與護士身處茶水間傾談，期間無戴口罩。運作助理檢測暫呼陰性。護士工作期間有穿個人防護裝備，無職員及病人被列為密切接觸者。北葵涌普通科門診已進行消毒。

此外，明愛醫院負壓病房今早11時41分電力系統故障，負壓系統不正常，當時有5名新冠病人在病房留醫，緊急維修後系統已於12時4分恢復正常。事發時工作人員均有穿個人防護裝備及N95口罩，無進行高風險程序。經評估後感染風險極低。


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記者：黃穎津

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