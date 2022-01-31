【東鐵過海】9卡火車年初一起試營運　紅磡過海落金鐘車程約5分鐘

▲ 9卡火車已經進入會展站試運行。（港鐵圖片）

港鐵今日（31日）公布，東鐵綫過海段踏入試營運階段。由明日（2月1日）起，乘客在日常行車時間的非繁忙時段和在部分非行車時段內，將有機會看到測試中的不載客列車駛經東鐵綫車站。這些列車會經過紅磡站新月台、新建的會展站及將來的終點金鐘站作試運行，為預計於今年6月至7月通車的東鐵綫過海段投入服務做好準備。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

發言人表示，現階段所有東鐵綫過海段鐵路建造工程已經大致完成，新列車亦陸續運送到港及投入服務。接下來東鐵綫過海段試營運期間，公司車務營運團隊會確保系統、設備、員工各方面準備妥當為乘客提供安全可靠的鐵路服務。重點工作包括進行不同車務運作系統及相關車站設施的系統磨合、列車的試運行以及一系列演練。

港鐵強調，試營運階段對於新綫的暢順運作猶為重要。營運團隊可在此期間熟習新鐵路段的運作，並就各項與營運服務相關的安排和設備作出最終調整，確保服務安全穩妥。港鐵表示，而在試營運期間，東鐵綫的部分路段或須因此作出輕微服務調整，並提醒乘客留意。

港鐵公司總經理-沙中綫及高速鐵路周蘇鴻表示，東鐵綫過海段今日踏入試營運階段，標誌著東鐵綫過海段以及整個沙田至中環綫項目鐵路建造工程即將完成。他感謝社區多年來的體諒與支持，讓這個大型項目得以完成。

東鐵綫過海段由東鐵綫現時的紅磡終點站，途經新建的會展站延伸至金鐘作新終點站。通車後的東鐵綫將成為香港第四條過海鐵路，全長約46公里，貫通新界東北、九龍中及香港島。將來東鐵綫乘客毋須轉綫即可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心。

最新虎年影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津