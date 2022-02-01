【淘寶模特兒】90後當淘寶大媽模特11年　真身曝光自爆收入高手持2個物業

一位淘寶專門穿着「中老年女裝」的專用模特兒「小梁阿姨」，最近「阿姨」接受內地媒體訪問，透露自己真實年齡只有30歲，從事這份工作已長達11年，令不少網民感到驚訝，笑言「我天真地以為這世界上真有這麽漂亮的阿姨，原來是姐姐」、「這個女人『騙』我媽買一大堆衣服」。

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90後「阿姨」開展大齡模特生涯

出生於1992年、來自北京的梁曉晴身高1.7米，體重約47公斤，她表示兒時夢想是成為空姐或模特兒，因此從小擅長「擺pose」拍照，並希望好好運用這優勢賺錢。在機緣巧合下，有攝影師邀請她成為「中老年女裝」模特兒，全因她身形高挑、肩膀寬、臉部圓潤，非常適合熟女風服裝。

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梁曉晴坦言當時聽到對方評價自己感到不滿，加上成熟妝容、服裝及髮型令她看上去極奇怪，但由於報酬不錯，一天最多可賺取2500人民幣，於是踏上大齡模特生涯。

她記起第一次拍中老年服裝，當中一款就賣出9萬件，其後更被北京一間相當有名氣的店鋪看中，自此成為「御用模特」。

心裏的確不樂意，覺得衣服很醜，頭髮盤得那麼老高也不好看。雖然沒當上空姐和時裝模特，但成了中老年模特，那也八九不離十吧！不過報酬非常不錯，當時我那個小錢包厚厚的，都拉不上拉鏈。

▲ 梁曉晴指自己妝前妝後相差20歲，試過一日換400件衣服，平均一小時拍攝40件衣服。(圖片來源:梁曉晴小紅書)

獲同行青睞 手持2個物業

她透露，最初自己對老年模特感到抗拒，亦不願向朋友承認，而且早年電商模特兒比時裝表演和商業模特兒顯得特別低端，更以「沒有感情的拍照機器，一分鐘能拍上百個動作」形容自己。

又指自己妝前妝後相差20歲，試過一日換400件衣服，平均一小時拍攝40件衣服。即使模特兒行業不被看好，她仍努力經營證明自己。而年僅30歲的她指，已分別在北京及杭州買樓置業。

沒有人願意去拍，再加上是中老年服裝，誰都瞧不上，大家覺得做中老年模特很可笑，所以競爭性比較小，這個行業差不多剛開始，我搶到一個先機。

中老年服裝逐漸年輕化

當了11年大齡服裝模特兒，梁曉晴發現中老年服裝市場走勢日趨年輕化，顏色及款式講求時尚、向中青年風格發展。

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梁曉晴：很喜歡這份工作

自當上大齡模特後，家中長輩看到梁曉晴拍的服裝照都會跟著買，她又笑言「我媽喜歡穿得更年輕一點，嫌我拍的衣服顯老。」她又表示對於這份工作，感到十分滿意，「能養活自己，想買什麽東西，努力一下基本都能完成。每天回家面對是愛著的人，喜歡的小貓小狗，生活真的太完美，不依靠任何人永遠都是我的底氣。」

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